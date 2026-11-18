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Deco, director deportivo del FC Barcelona, habló sobre el futuro del defensa uruguayo Ronald Araujo, cedido al Liverpool, y sobre la posibilidad de que el club inglés active la opción de compra para hacerse con él en propiedad.

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Además, el exjugador del Barça aclaró la postura de la directiva azulgrana ante las informaciones que apuntan a una posible salida del lateral izquierdo Alejandro Balde.

En declaraciones a Catalunya Ràdio este miércoles, Deco afirmó que el Barcelona no pondría reparos a ingresar dinero por el traspaso definitivo de Araujo al Liverpool: «Recibir algo de dinero no sería algo malo para nosotros».

Y añadió: «Estaremos contentos si las cosas salen bien, y también por el bien de Araujo. A nivel personal, estoy contento por él».

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El director deportivo blaugrana prosiguió: «Araujo es uno de los capitanes del equipo, ha vivido momentos difíciles y otros felices en el Barcelona, y tengo una buena relación con él. Ha tomado su decisión y la respetamos».

Y completó: «Lo más importante para nosotros es verlo feliz, y si finalmente decide quedarse en el Liverpool y las cosas siguen así, también será algo positivo para nosotros».

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Araujo se marchó al Liverpool el pasado verano en calidad de cedido por una temporada, con una cláusula que otorga al club inglés la opción de comprar su contrato por 55 millones de euros, según el diario As.

El movimiento se produjo después de que el defensa uruguayo perdiera protagonismo en los planes del entrenador Hansi Flick, en medio de una fuerte competencia por el puesto de central, antes de recibir una nueva oportunidad en la Premier League, donde ha ofrecido un buen rendimiento y se ha ganado el aprecio de la afición del Liverpool.

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Además, Araujo fue elegido mejor jugador del Liverpool el pasado mes de octubre.

Aunque el acuerdo otorga al Liverpool la opción de quedarse con el jugador en propiedad, las informaciones sobre la posibilidad de adelantar a enero la activación de la opción de compra no se han traducido, por ahora, en una decisión oficial.

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El futuro de Balde

En la misma línea, Deco negó que exista en el Barcelona la intención de desprenderse de Alejandro Balde, en respuesta a una pregunta sobre la posible venta del lateral español, y aseguró que el jugador no ha expresado su descontento con su situación actual.

«Balde no nos ha dicho que no esté contento, esa no es la situación actual», afirmó.

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Añadió que Balde ya ganó LaLiga a las órdenes de Xavi Hernández y que ha demostrado tener un gran potencial.

El exinternacional portugués continuó: «Al final, son cosas que dependen de las circunstancias del equipo y de sus distintas etapas, y eso no significa que no pueda volver a jugar mañana».

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Y agregó: «Los jugadores tienen la capacidad de cambiar su situación, sobre todo cuando son jóvenes, y Balde ya ha demostrado de lo que es capaz».

Las palabras de Deco llegan en un momento en el que Balde ha perdido minutos en las últimas semanas, después de verse inmerso en una competencia por el lateral izquierdo con João Cancelo y Xavi Espart, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su posible salida en el mercado de invierno, sobre todo ante el interés de varios clubes ingleses.