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José Mourinho sigue demostrando su capacidad para leer los partidos e influir en sus resultados con sus intervenciones técnicas y sus cambios audaces. El técnico portugués ha llevado al Real Madrid a 10 victorias consecutivas, cuatro de ellas remontando un marcador adverso gracias a decisiones clave tomadas durante los encuentros.

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Según informa el diario español AS, Mourinho siempre procura desviar los focos de sí mismo cuando recibe elogios por su gestión de los partidos. Su respuesta es: «El mérito es suyo», y tras cada remontada insiste: «El mérito es de ellos».

Aun así, sus intervenciones técnicas se han convertido en la seña de identidad de la segunda etapa del Real Madrid bajo su mando, ya que han desempeñado un papel destacado en la racha de victorias consecutivas.

Cuatro de esos triunfos, ante la Roma, el AEK, el Celta de Vigo y el PSV Eindhoven, llegaron después de que el Real Madrid lograra darle la vuelta a un marcador adverso. Cada una de esas remontadas llevó la firma inconfundible de Mourinho, que no se limitó a los cambios convencionales, sino que demostró su capacidad para interpretar lo que necesitaba su equipo e intervenir en el momento oportuno.

La huella del técnico portugués no se ha limitado a las remontadas. Otras decisiones también han servido para sumar puntos, como el cambio de Camavinga en los últimos minutos del Clásico o la forma en que gestiona los minutos de Espí, algo que quedó patente en los partidos ante el Espanyol y el Elche.

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Estas situaciones reflejan la precisión con la que Mourinho lee el desarrollo de los partidos y la rapidez con la que responde a sus cambios, además de su disposición a tomar decisiones audaces que no duda en ejecutar, incluso cuando implican riesgos tácticos.

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Tras la brillante segunda parte ante el PSV Eindhoven, el técnico portugués admitió que su equipo aún necesita evolucionar: «Todavía hay cosas que mejorar», dijo, antes de añadir: «Seguirá habiendo cosas que mejorar si hacemos una primera parte como esta». Unas palabras que muestran que prefiere centrarse en las carencias antes que conformarse con elogiar lo que hizo el equipo.

Al ser preguntado por las razones del cambio en el rendimiento del Real Madrid durante el partido, Mourinho lo atribuyó a la entrada de Bernardo Silva y Arda Güler: «Ocurrió por jugar con Bernardo y Arda. Lo único que saben hacer estos dos jugadores es jugar al fútbol. No son jugadores defensivos ni atados a posiciones concretas, pero le dimos al partido una dinámica diferente».

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Ante el PSV Eindhoven, Mourinho tomó la audaz decisión de retirar a Tchouaméni y apostar por la pareja formada por Arda Güler y Bernardo Silva en el centro del campo. Eso le dio al equipo más opciones en ataque, pero, a cambio, dejó más espacios que el rival podía aprovechar.

El técnico portugués no dejó a su equipo desprotegido sin poner remedio: hizo un doble cambio en el centro de la defensa, con la entrada de Huijsen y Konaté en lugar de Militão y Rüdiger, ya que los primeros han mostrado más confianza y una mejor capacidad para afrontar los duelos individuales en este momento.

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Este ajuste defensivo permitió a Mourinho adelantar la línea de presión y reducir las distancias entre líneas, de modo que el Real Madrid ganó cohesión en sus movimientos, antes de que la entrada de Jude Bellingham completara la transformación que necesitaba el equipo.

Una remontada con la firma de Mourinho

En el partido ante la Roma, la capacidad de Mourinho para cambiar el rumbo de los encuentros quedó clara. Con el Real Madrid perdiendo por 3-1, el técnico portugués empezó a mover el banquillo en el minuto 59, con la entrada de Endrick por Vinicius y de Arda Güler por Dumfries.

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Estos cambios no solo buscaban reactivar el ataque: Mourinho retrasó a Valverde al lateral, situó a Güler junto a Tchouaméni en el centro del campo, desplazó a Diomande a la banda izquierda y colocó a Endrick en la derecha.

Después, el técnico portugués hizo una segunda tanda de cambios, que fue el gran punto de inflexión del partido: dio entrada a Bernardo Silva por Tchouaméni, a Carreras por Cucurella y a Carlos Espí por Diomande.

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Estos movimientos dieron fruto rápidamente. El Real Madrid marcó 3 goles en apenas 7 minutos, obra de Espí, Endrick y Rüdiger, y convirtió su desventaja en victoria gracias a una serie de decisiones técnicas sucesivas.

El guion se repitió ante el AEK. El Real Madrid perdía por 2-1 al llegar al minuto 75, y Mourinho decidió dar entrada a Endrick, Valverde y Carreras, antes de meter también a Brahim Díaz y Carlos Espí. Unos cambios que acabaron inclinando la balanza a favor del equipo y dándole la vuelta al marcador.

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Frente al Celta de Vigo, Mourinho volvió a intervenir con una serie de cambios que ayudaron a decidir el partido: en el minuto 57 dio entrada a Valverde, Cucurella y Vinicius en lugar de Bernardo Silva, Carreras y Trent.

El técnico portugués completó sus cambios con la entrada de Endrick por Diomande en el minuto 71 y, en ese mismo minuto, la de Espí por Camavinga, en su búsqueda constante de soluciones que dieran ventaja a su equipo.

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Así, los cambios de Mourinho ya no son simples retoques en la alineación, sino un factor determinante en los resultados del Real Madrid, después de que el técnico portugués haya demostrado su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos cada vez que su equipo necesita una intervención decisiva. Como resume el reportaje, cuando Mourinho mueve el árbol, los frutos tienen que caer.