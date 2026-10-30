Decisión impactante sobre el traspaso de Ezzalzouli al Saint-Germain

Se redujeron las posibilidades de que el marroquí Abde Ezzalzouli, extremo del Real Betis, fiche por el Paris Saint-Germain, después de que el periodista italiano Matteo Moretto revelara que la operación no tiene muchas opciones en la actualidad, pese a que el nombre del jugador se ha vinculado al club francés en plena búsqueda de un sustituto del lesionado Khvicha Kvaratskhelia.

Moretto descartó que Ezzalzouli esté cerca de salir del Real Betis, y aclaró que el hecho de que el jugador comparta representante con Achraf Hakimi, además de la estrecha amistad que los une, no significa necesariamente que vaya a fichar por el Paris Saint-Germain.

El periodista italiano dijo, a través de la cadena «DAZN»: «Es cierto que Ezzalzouli comparte representante con Hakimi, y que además es muy amigo suyo, pero el jugador ya tuvo la oportunidad de salir del Real Betis el verano pasado, aunque está ligado por contrato con el club hasta 2029, y se siente muy feliz allí. Y me han informado de que la cuestión de su fichaje por el Paris Saint-Germain no tiene muchas opciones en estos momentos».

El nombre de Ezzalzouli había aparecido entre las posibles opciones del Paris Saint-Germain para suplir la ausencia de Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado durante el enfrentamiento ante el Barcelona, lo que le impedirá disputar el resto de las competiciones de la temporada.

El club francés no suele dudar en entrar en el mercado de fichajes cuando el cuerpo técnico y la dirección ven la necesidad de reforzar la plantilla, lo que ha abierto la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador para reforzar la línea ofensiva.

Ezzalzouli ha experimentado una gran evolución en los últimos tiempos, tras convertirse en uno de los atacantes más capaces de marcar la diferencia en el fútbol español, además de haber adquirido un mayor protagonismo en el panorama europeo.

Los números del jugador marroquí la temporada pasada reflejan la magnitud de la evolución que ha experimentado su nivel, tras anotar 15 goles y repartir 13 asistencias, lo que confirma el salto cualitativo que ha logrado en el plano ofensivo.