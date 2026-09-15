La relación entre la estrella española Fabián Ruiz y su entrenador Luis Enrique ha experimentado un giro dramático a lo largo de los últimos años. Después de que el técnico tomara una decisión que sorprendió a todos al dejarlo fuera de la lista de la selección de España en el Mundial de Qatar 2022, decisión que entonces suscitó numerosos interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre ambos, las circunstancias cambiaron por completo cuatro años después.

El centrocampista español se convirtió en uno de los pilares fundamentales del proyecto de Enrique en el Paris Saint-Germain, con el que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa en las dos últimas temporadas, entre muchos otros títulos.

Pese al revuelo mediático que acompañó a aquel periodo, Ruiz niega la existencia de cualquier desavenencia personal con su entrenador, según recogió el sitio "Foot Mercato": "Cuando me dejó fuera del Mundial, y luego al llegar más tarde para dirigir al Paris Saint-Germain, todos me preguntaban si había alguna rivalidad o desavenencia entre nosotros, y mi respuesta siempre era: no, nuestra relación es excelentísima. El entrenador siempre se ve obligado a tomar decisiones difíciles, y con esta cantidad de jugadores españoles destacados, era natural que algunos quedaran fuera, y en aquella ocasión la elección recayó sobre mí".

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La exclusión anterior no impidió que Ruiz recibiera la noticia del nombramiento de Enrique como director técnico del club parisino con enorme entusiasmo, pues conocía bien las capacidades de su exentrenador y lo que podía aportar al equipo, hasta convertir esa apuesta temprana en una realidad que dio como fruto una de las asociaciones más exitosas de su trayectoria futbolística.

El centrocampista español explicó ese cambio afirmando: "Me alegré mucho de su llegada al Paris Saint-Germain, porque sé que está entre los mejores del mundo, y creía que su estilo beneficiaría al equipo y sacaría lo mejor de cada jugador, y así ha sido. Tenemos una relación estupenda y hemos conseguido juntos numerosos títulos".