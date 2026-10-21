«Decepcionante»: Yamal defrauda las expectativas ante el París

Lamine Yamal afrontó el duelo ante el Paris Saint-Germain entre grandes expectativas de que mantuviera sus actuaciones excepcionales, después de haber acaparado todas las miradas al inicio de la temporada y de haber ofrecido destellos técnicos destacados que lo han convertido en una de las armas ofensivas más importantes del Barcelona.

Sin embargo, la estrella española no apareció al nivel esperado durante la cumbre europea, pese a que logró marcar un gol en el partido que terminó con la derrota de su equipo por 4-2.

El diario francés L'Équipe puso el foco en la actuación decepcionante, desde su punto de vista, que ofreció Yamal ante el Paris Saint-Germain, asegurando que el jugador del Barcelona se mostró lejos de su nivel habitual, especialmente durante la primera parte, y que además sufrió en su enfrentamiento directo con el defensa francés Lucas Hernández.

Las previsiones apuntaban a que Yamal sería una de las figuras más destacadas del encuentro, después de haber comenzado la temporada de forma asombrosa y de haber mostrado capacidades excepcionales en el regate y para marcar diferencias con sus toques individuales y sus movimientos ofensivos, pero estas virtudes no aparecieron de la forma esperada ante el conjunto parisino.

Un gol que no borra el sufrimiento

Y pese a que marcó el segundo gol del Barcelona en el minuto 79, Yamal no logró, según L'Équipe, ofrecer un gran partido a lo largo del encuentro, ya que el gol no fue suficiente para cambiar la impresión general sobre su actuación, ante las dificultades que afrontó frente a la defensa del Paris Saint-Germain.

Lucas Hernández logró reducir el peligro del joven extremo durante los duelos individuales, de modo que Yamal encontró dificultades para aprovechar sus habilidades habituales e imponer su influencia en el desarrollo del juego, especialmente en la primera mitad del partido.

Una apuesta que no se cumplió

L'Équipe señaló que las miradas estaban puestas en Yamal desde el calentamiento, después de que marcara un gol espectacular en la victoria del Barcelona sobre el Real Betis por 5-2 en LaLiga el sábado, lo que reforzó las expectativas de que apareciera con una nueva actuación excepcional ante el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, la estrella española no ofreció la exhibición esperada, de modo que una noche que debía ser una nueva ocasión para confirmar su brillo se convirtió en una dura prueba ante un rival que logró neutralizar su peligro, mientras que el Barcelona salió derrotado por 4-2 en la Liga de Campeones de Europa.