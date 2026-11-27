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Ante el OSC Lille, Lennart Karl era de repente el único atacante consolidado del Bayern que seguía totalmente en forma. Justo cuando más se le necesitaba, el jugador de 18 años firmó quizá su peor actuación con el equipo muniqués.

¡Qué rápido cambia todo en el Bayern! Como es sabido, ahora dominan los titulares los debates sobre Jamal Musiala . Debates sobre su disfunción neurológica, su rendimiento y una posible renuncia a parte de su salario. Debates sobre por qué esos debates se mantienen en público. Todo comenzó hace casi tres semanas, cuando el gran referente del club, Uli Hoeneß, protagonizó una llamativa intervención en Bayerischer Rundfunk.

Y ahora, una pregunta: ¿cuál era el gran tema en torno al Bayern antes de eso? Una pista: también lo desencadenaron unas declaraciones públicas de Hoeneß, exactamente dos semanas antes de que empezara el caso Musiala. Y también giraba en torno a un joven formado en el club muniqués. ¿Ya lo tenéis?

Exacto, se trataba de Lennart Karl. A finales de octubre, en una entrevista con Welt am Sonntag, Hoeneß reclamó más «humildad» por parte de Karl y más «presión» sobre él, y anunció una «conversación seria» con el jugador . A Hoeneß (74 años) parece incomodarle un poco la forma de ser de Karl (18). Es un futbolista de enorme talento, pero también una persona extrovertida de una generación completamente ajena a Hoeneß. ¿Su club favorito? El Real Madrid. Ropa rosa, celebraciones de gol provocadoras, recitales de bicicletas y una presencia constante en las redes sociales, a menudo rodeado de glamour junto a su novia, la influencer Zoe Käppele.

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Lennart Karl respondió a las críticas de Uli Hoeneß con dos goles

Tras el rapapolvo de Hoeneß, todos tuvieron que pronunciarse. A diferencia de lo que ocurre ahora con Musiala, Karl también recibió algunas críticas de la dirección deportiva. El director deportivo Max Eberl afirmó que el extremo derecho atravesaba un «bache» futbolístico y había cometido «algún que otro error». Por su parte, Michael Ballack, representante de Karl, defendió a su jugador y criticó que Hoeneß lo hubiera «convertido públicamente en un blanco». Las declaraciones de Ballack en DAZN abrieron además otro debate sobre si era admisible que ejerciera a la vez de representante de Karl y comentarista de televisión .

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Tras los problemas físicos de la primavera, el Mundial que se perdió y un mal inicio de temporada, Karl ya mostraba una ligera mejoría antes de las declaraciones de Hoeneß. Inmediatamente después vivió su mejor momento de la temporada. En la impresionante victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid, Karl adelantó al Bayern y después hizo un gesto de celebración, muy comentado, como si dijera «bla, bla, bla» . ¿Iba dirigido a Hoeneß? Pocos días después, Karl también marcó en la Bundesliga contra el FSV Mainz 05.

Curiosamente, Hoeneß quitó hierro al asunto de Karl precisamente en aquella intervención en BR, en la que, en cambio, puso a Musiala en el punto de mira. «En el 50 %» de los últimos goles de Karl «he tenido algo que ver», dijo entonces Hoeneß, satisfecho. Es decir, en uno de los dos.

IMAGO

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Lennart Karl decepcionó por completo ante el Colonia y el Lille

Pero la mejoría de Karl fue pasajera. Primero llegó un parón de selecciones que seguramente le resultó muy decepcionante. El seleccionador Jürgen Klopp solo le dio ocho minutos en total en las dos victorias ante Serbia y Países Bajos , mientras que el debutante Brajan Gruda brilló en la banda derecha.

De vuelta en el Bayern, Karl decepcionó el viernes en el empate 1-1 contra el 1. FC Köln. Al mismo tiempo, sus dos compañeros de ataque, Harry Kane y Michael Olise, se lesionaron. Como Serge Gnabry e Ismael Saibari también están de baja y Jamal Musiala y Luis Diaz acaban de regresar de sus lesiones, Karl se convirtió de repente en el único atacante consolidado que seguía totalmente en forma.

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Por eso, ante el OSC Lille, las esperanzas del Bayern estaban puestas sobre todo en él. Pero, en lugar de liderar el ataque de circunstancias junto a Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic y Nathaniel Brown, Karl firmó, en la derrota por 2-1, quizá su peor actuación hasta la fecha con el primer equipo del Bayern . No aportó nada en ataque y, además, defendió con muy poca intensidad a Nathan Ngoy, autor de la asistencia en el empate momentáneo del Lille.

Así pues, Karl vuelve a estar en un «bache». Dada la delicada situación de la plantilla, su mala racha duele especialmente al Bayern ahora mismo, aunque probablemente no tendrá consecuencias reales. Ante la falta de alternativas, Karl dispondrá de numerosas oportunidades de jugar en las próximas semanas. Es probable que también sea titular el sábado contra el Hamburgo.