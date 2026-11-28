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La campeona olímpica de bobsleigh Laura Nolte, patrocinada por el Borussia Dortmund, ganó la prueba inaugural de la Copa del Mundo en Altenberg con el escudo del BVB en su trineo.

La subcampeona olímpica ganó con autoridad la prueba inaugural de monobob en Altenberg, en Sajonia, con 0,25 segundos de ventaja sobre su compañera de equipo Lisa Buckwitz. Leona Klein, debutante en la Copa del Mundo, completó el buen resultado alemán al acabar quinta (+1,13). La australiana Bree Walker fue tercera (+0,54).

Nolte, de 28 años y perteneciente al BSC Winterberg, logró así el resultado que esperaba en la primera carrera internacional tras los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo. Había logrado una ventaja de 0,27 segundos en la primera manga y la conservó hasta la meta con una segunda bajada muy limpia.

«Estoy muy, muy contenta», dijo Nolte, que, tras una semana agotadora, se encontraba en realidad en su «momento de menor energía»: «Podemos aprovechar este impulso para el bob a dos».

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En el norte de Italia, Nolte ganó en febrero la plata en monobob y el oro en bob a dos. Este invierno lleva el escudo del BVB en el trineo gracias a un acuerdo de colaboración. Sin embargo, Buckwitz la había superado recientemente en monobob en los campeonatos de Alemania.

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¿Por qué lleva Laura Nolte el escudo del BVB en su bob?

La colaboración entre la deportista de 28 años y el Borussia Dortmund se había dado a conocer poco antes de la salida. «Es genial competir con el escudo del BVB en el bob. Te da un verdadero impulso», aseguró después Nolte.

Además, Bild recoge estas palabras suyas: «Estoy orgullosa de formar parte de la familia del BVB. El Borussia Dortmund es para mí más que un club de fútbol. El BVB es una parte de mi hogar y representa la pasión y un espíritu de equipo absoluto. Esta colaboración significa mucho para mí y es una clara muestra de apoyo entre distintas disciplinas deportivas».

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Las pilotos alemanas también parten como claras favoritas este invierno, especialmente por la ausencia de sus principales rivales internacionales: la campeona olímpica de monobob Elana Meyers Taylor (Estados Unidos) se perderá toda la temporada por motivos de salud, mientras que Kaillie Humphries (Estados Unidos), que ganó dos medallas de bronce en el norte de Italia, espera su segundo hijo y tampoco competirá. No obstante, al equipo alemán también le faltará en la Copa del Mundo una piloto experimentada: Kim Kalicki, que sufre una rotura de menisco.