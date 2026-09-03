El club saudí Al-Ittihad ha recurrido a un talento marroquí para compensar su fracaso en el fichaje del extremo argelino Anis Hadj Moussa, procedente del Feyenoord neerlandés.

Informaciones periodísticas habían confirmado que el Feyenoord rechazó una oferta de 30 millones de euros del Al-Ittihad por el extremo argelino, ante el cierre del mercado de fichajes estival y su imposibilidad de incorporar a un nuevo jugador en su lugar.

La cadena "Sky Sports" señaló que el Al-Ittihad ha entrado en negociaciones con el club inglés Sunderland para fichar a su extremo marroquí Chemsdine Talbi durante el actual mercado veraniego.

La cadena aclaró que el club inglés está abierto a la salida de Talbi este verano, especialmente después de haberlo excluido de su lista europea en la presente temporada.

El Al-Ittihad no es el único club que desea incorporar al jugador de 21 años, ya que tendrá que competir con los clubes turcos Galatasaray y Beşiktaş para cerrar el traspaso, según el reputado periodista Sacha Tavolieri.

El "Decano" podría aprovechar la presencia en sus filas de su delantero marroquí Youssef En-Nesyri, que juega para el club desde el pasado mercado invernal, algo que podría motivar a Talbi a unirse a él.

El extremo marroquí se incorporó al Sunderland durante el pasado mercado de fichajes estival, procedente del Club Brujas belga, a cambio de 18 millones de libras esterlinas, y disputó con el equipo 31 partidos, en los que anotó 4 goles y dio dos asistencias.

El Al-Ittihad quiere fichar a un nuevo extremo que lidere la banda derecha esta temporada, después de que su estrella francesa Moussa Diaby se marchara al Bayer Leverkusen alemán el pasado martes.

El nombre del club saudí se ha vinculado con numerosos extremos en el mercado estival, el último de ellos el argelino Anis Hadj Moussa, pero no ha logrado incorporar a ninguno de ellos hasta el momento.