Raheem Sterling era, hace pocos años, una de las grandes estrellas del fútbol inglés y un nombre con fuerte presencia en la lucha por la cima de la Premier League, pero hoy se encuentra ante una realidad completamente distinta: un jugador de 31 años sin club, después de que su carrera retrocediera de forma notable desde su salida del Manchester City, pese a que aseguró en su presentación como jugador del Arsenal: "Verán lo mejor de mí".

Sin embargo, la trayectoria del extremo inglés tomó un rumbo diferente desde entonces, tras el descenso de su protagonismo con el Chelsea, el Arsenal y el Feyenoord, antes de encontrarse a los 31 años sin club, coincidiendo con un caso legal en Inglaterra.

Sterling fue detenido el pasado mes de mayo tras un incidente con su coche en la autopista M3, en Hampshire, bajo sospecha de conducción peligrosa, conducción bajo los efectos de las drogas, posesión de óxido nitroso y no facilitar una muestra, antes de quedar en libertad bajo fianza con la prohibición de conducir.

Aquel suceso fue el capítulo más reciente de una etapa difícil para el jugador, cuyo valor de mercado alcanzó los 160 millones de euros en 2019.

Tras brillar con el Liverpool y el Manchester City, se marchó al Chelsea en el verano de 2022, pero más tarde entró en las cuentas de los entrenadores, antes de quedar fuera de los planes de Enzo Maresca y pasar una temporada cedido en el Arsenal.

Sterling no encontró el camino para recuperar su lugar en el norte de Londres, ya que disputó 28 partidos con el Arsenal, de los cuales fue titular en 13, marcó un gol y dio 5 asistencias, antes de regresar al Chelsea.

En enero de 2026, el Chelsea y Sterling rescindieron su contrato de mutuo acuerdo, para después fichar por el Feyenoord como agente libre en febrero, poniendo fin a una trayectoria de casi 14 años en la Premier League.

Pero la experiencia neerlandesa no duró mucho, ya que Sterling abandonó el Feyenoord tras un breve periodo, para convertirse de nuevo en agente libre.

El jugador no marca ningún gol desde septiembre de 2024, mientras que su participación con el Feyenoord se limitó a un breve periodo antes de su marcha.

Y la diferencia sigue siendo enorme entre la imagen actual de Sterling y la trayectoria que construyó con el Manchester City, donde disputó 320 partidos en la Premier League con el Liverpool y el City y participó de forma directa en 165 goles, antes de marcharse al Chelsea tras unos años cargados de títulos.

En la actualidad, Sterling afronta una nueva etapa de su carrera lejos de los terrenos de juego, después de pasar de ser una de las grandes estrellas del fútbol inglés a un jugador que busca un nuevo club, mientras continúan los procedimientos legales vinculados al último suceso en Inglaterra.