De la cima a la Confederación: Amrouche sorprende a todos con la alineación del Ahly

El Ahly afronta el duelo ante el Kitara ugandés con numerosos cambios en su alineación, después de que el marroquí Houssine Ammouta decidiera introducir 7 modificaciones en comparación con el once con el que disputó el clásico frente al Zamalek, que terminó con victoria de los rojos por dos goles a cero.

Ammouta anunció la alineación del Ahly para el enfrentamiento ante el Kitara en el estadio Hoima, en Uganda, en el partido de ida de la segunda ronda preliminar de la Copa Confederación Africana.

Mohamed El Shenawy defiende la portería del Ahly, mientras que Achraf Dari lidera la línea defensiva por tercer partido consecutivo, junto a Yasser Marei, con Akram Tawfik en el lateral derecho y Karim Fouad en la banda izquierda.

En el centro del campo, Ammouta confía en el trío formado por Marwan Attia, Omar El Saai y Mohamed Magdy Afsha, mientras que el ataque lo encabezan Hussein El Shahat, Taher Mohamed y Moncef Bakrar.

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Esta es la alineación del Ahly ante el Kitara:

- Portería: Mohamed El Shenawy.

- Defensa: Akram Tawfik, Yasser Marei, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Centro del campo: Marwan Attia, Omar El Saai, Mohamed Magdy Afsha.

- Ataque: Hussein El Shahat, Taher Mohamed, Moncef Bakrar.

El Ahly se había clasificado directamente a los dieciseisavos de final, mientras que el Kitara ugandés alcanzó la segunda ronda preliminar tras superar al Mogadiscio City somalí por un global de 6-2 en los partidos de ida y vuelta, después de ganar 2-1 en la ida y 4-1 en la vuelta.