De Kane a Mbappé y Yamal: la gala del Balón de Oro se convierte en una exposición de relojes de lujo

La gala del Balón de Oro, celebrada ayer lunes en Londres, despertó un gran interés mundial, a la luz de los nombres de renombre que figuraron entre las listas de candidatos a los diferentes premios.

Y mientras la atención se centraba en los resultados, el comportamiento de las estrellas y las reacciones, hubo quienes se interesaron por otro asunto, ajeno al contexto del fútbol.

Un reportaje publicado por la cuenta "calf" en Facebook, dedicada a los relojes de lujo, se centró en los relojes que lucieron las estrellas que aparecieron en la gala del Balón de Oro, ofreciendo detalles precisos sobre ellos.

Y señaló: "Algunos de los relojes que aparecieron en la gala del Balón de Oro. La gala de entrega de premios de fútbol más famosa reunió algunos de los relojes más espectaculares del mundo de la relojería de lujo, incluyendo relojes de marcas como Rolex, Richard Mille, Patek Philippe, Hublot, IWC y H. Moser & Cie.".

El reportaje recogió los relojes que lucieron algunos de los asistentes más destacados de la gala de la siguiente manera:

Harry Kane: Rolex Cosmograph Daytona de oro blanco, con esfera de piedra obsidiana y zafiros - número de referencia 126599TSA

Ousmane Dembélé: Richard Mille RM 55-01, movimiento de cuarzo blanco de cuerda manual TPT

Lamine Yamal: Richard Mille RM 67-01, movimiento automático ultrafino de oro rosa.

El cantante Burna Boy: Patek Philippe Nautilus Chronograph de oro rosa - número de referencia 5980/1R-001

Luís Figo: reloj Hublot Classic Fusion Chronograph King Gold - número de referencia 521.OX.1181.RX

Thierry Henry: reloj Patek Philippe Nautilus, modificado en carbono por DiW

Kylian Mbappé: reloj Hublot Classic Fusion Tributo Yellow Gold - número de referencia 262.VX.1130.RX.MDM

Rodri: reloj IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 "Silver Moon" - número de referencia IW503701

Ronaldo Nazário: reloj H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon Concept Vantablack — número de referencia 1804-0403







