De Jong y su primer examen ante el Real Madrid

El holandés vivirá hoy su primer Clásico particular ante el eterno rival del "club de mis sueños", que estará muy pendiente de sus evoluciones.

EDITORIAL

"Josep Maria Bartomeu me dijo que el Barcelona es el hijo y el Ajax es el padre" desveló Edwin Van Der Sar, ex jugador y actualmente alto ejecutivo del Ajax además de responsable del multimillonario traspaso de Frenkie De Jong por el club catalán. "Pero el hijo tal vez haya superado ahora al padre, ahora el hijo es mayor de edad y ya no lo podemos tener más en los brazos" añadió para explicar por qué no había habido piedad financiera con un club con el que existe una relación "excelente". Tal era el deseo del centrocampista de vestir el azulgrana que el Barcelona se vio obligado a echar el resto por un jugador llamado a convertirse en estrella y que hoy vivirá, ya como nuevo jugador barcelonista, su primer partido ante el Real Madrid de una forma muy especial.

El artículo sigue a continuación

Porque De Jong siempre tuvo claro donde quería jugar, si podía elegir. "El Barcelona es el club de mis sueños desde que era un niño" admitió recientemente el propio jugador, que entiende perfectamente la importancia de ganar ante un Real Madrid que, a pesar de haber perdido a Cristiano Ronaldo, busca seguir haciendo historia levantando la cuarta Champions League consecutiva. Hoy, pues, la afición culé seguirá con lupa las evoluciones de su nuevo centrocampista, que se incorporará a la disciplina azulgrana el próximo 1 de julio. Sin embargo, De Jong anduvo muy cerca de perderse el partido de esta noche.

El centrocampista no pudo acabar el partido del pasado sábado ante el Heracles en la Eredivisie a cause de un golpe que le produjo un fuerte dolor en el adductor y está entre algodones desde entonces. Su presencia es fundamental para intentar sorprender al Real Madrid y el propio entrenador holandés, Erik ten Hag, hasta confirmó el martes en rueda de prensa que De Jong "está bien y motivado para jugar ante el Real Madrid". No puede ser de otro modo si es que, como el centrocampista no se ha cansado de repetir durante los últimos meses, su corazón bate en azulgrana.

Así que si el Ajax es el padre y el Barcelona es el hijo de una forma concreta de jugar al fútbol -cabría añadir que Hungría es el abuelo-, De Jong es el último eslabón de una relación que empezó haci casi medio siglo y hoy disputará su primer partido ante el Real Madrid después de convertirse en nuevo jugador azulgrana. Nadie en el Camp Nou perderá de vista el partido de esta noche porque el holandés tiene muchísimo que demostrar esta noche. A fin de cuentas, no existe mejor tarjeta de presentación que presentarse al Camp Nou tras uno o dos recitales frente al eterno rival y quien sabe si la clasificación ante el campeón de campeones.