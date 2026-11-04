¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

De Jong mete a Flick en un problema antes de la batalla ante el Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Liga de Campeones
Rodri
H. Flick
F. de Jong
España
Inglaterra
Alemania
Países Bajos

El entrenador alemán reabre el expediente del centro del campo

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

La lesión de Rodri abre un nuevo escenario en el centro del campo del Barcelona durante el próximo mes, ya que el entrenador Hansi Flick se verá obligado a reordenar sus cartas para compensar la ausencia del jugador, que ha sido una pieza fundamental en la forma de jugar del equipo.

Rodri, con 945 minutos, era el centrocampista con más participación bajo la dirección del técnico alemán esta temporada, hasta ahora, por delante de Fermín y Pedri. Con su ausencia, Marc Bernal parece el candidato natural para ocupar el puesto de pivote, aunque Frenkie de Jong también se postula para asumir la responsabilidad.

Lee también

El representante de Marruecos en el Balón de Oro: algunos intentaron empujarme a elegir a un jugador que no fuera Hakimi

El exportavoz del Barcelona: el balance de 13-5 en los títulos asfixia al Real Madrid

Próximos partidos
ATM

ATM

Primera División

08 nov 2026

BAR

BAR

De Jong regresó hace menos de dos semanas ante el Real Madrid, tras tres meses de ausencia por una lesión en la rodilla. Y parece que las desavenencias del verano han quedado atrás, después de que el neerlandés optara por el tratamiento conservador y de que Flick decidiera retirarle el brazalete de primer capitán para dárselo a Raphinha, con Pedri elegido como segundo capitán. El jugador sigue contando con el aprecio del entrenador y desea recuperar su papel titular.

Pero Flick no lo ha utilizado hasta ahora en el puesto de pivote, ya que disputó 82 minutos en el eje de la defensa ante el Alavés y 36 minutos como centrocampista adelantado ante el Real Madrid y el Aston Villa, según el diario catalán "Sport", que consideró que el neerlandés "metió a su entrenador en un problema".

Tras la victoria sobre el Aston Villa (3-0), que supuso su llegada a los 300 partidos con la camiseta del Barcelona, De Jong afirmó estar listo para regresar al once titular, diciendo: "No me molesta nada, me siento bien y motivado para empezar el partido como titular ante el Atlético".

Confianza y cautela

Pero la confianza del jugador no coincide del todo con la cautela de Flick, que elogió su potencial, aunque señaló que necesita más tiempo para recuperar su plena disponibilidad.

El técnico alemán dijo: "Frenkie no está al 100%, pero está en un buen nivel. Es algo normal después de la lesión. Paso a paso, es un jugador excelente".

Así, Flick se encuentra ante dos opciones para compensar la ausencia de Rodri: apoyarse en Bernal como el recambio natural en el puesto de pivote, o acelerar la recuperación de la disponibilidad de De Jong y devolverlo al once titular antes del importante enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, el próximo domingo dentro de la competición de LaLiga.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google