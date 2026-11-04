De Jong mete a Flick en un problema antes de la batalla ante el Atlético de Madrid

La lesión de Rodri abre un nuevo escenario en el centro del campo del Barcelona durante el próximo mes, ya que el entrenador Hansi Flick se verá obligado a reordenar sus cartas para compensar la ausencia del jugador, que ha sido una pieza fundamental en la forma de jugar del equipo.

Rodri, con 945 minutos, era el centrocampista con más participación bajo la dirección del técnico alemán esta temporada, hasta ahora, por delante de Fermín y Pedri. Con su ausencia, Marc Bernal parece el candidato natural para ocupar el puesto de pivote, aunque Frenkie de Jong también se postula para asumir la responsabilidad.

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De Jong regresó hace menos de dos semanas ante el Real Madrid, tras tres meses de ausencia por una lesión en la rodilla. Y parece que las desavenencias del verano han quedado atrás, después de que el neerlandés optara por el tratamiento conservador y de que Flick decidiera retirarle el brazalete de primer capitán para dárselo a Raphinha, con Pedri elegido como segundo capitán. El jugador sigue contando con el aprecio del entrenador y desea recuperar su papel titular.

Pero Flick no lo ha utilizado hasta ahora en el puesto de pivote, ya que disputó 82 minutos en el eje de la defensa ante el Alavés y 36 minutos como centrocampista adelantado ante el Real Madrid y el Aston Villa, según el diario catalán "Sport", que consideró que el neerlandés "metió a su entrenador en un problema".

Tras la victoria sobre el Aston Villa (3-0), que supuso su llegada a los 300 partidos con la camiseta del Barcelona, De Jong afirmó estar listo para regresar al once titular, diciendo: "No me molesta nada, me siento bien y motivado para empezar el partido como titular ante el Atlético".

Confianza y cautela

Pero la confianza del jugador no coincide del todo con la cautela de Flick, que elogió su potencial, aunque señaló que necesita más tiempo para recuperar su plena disponibilidad.

El técnico alemán dijo: "Frenkie no está al 100%, pero está en un buen nivel. Es algo normal después de la lesión. Paso a paso, es un jugador excelente".

Así, Flick se encuentra ante dos opciones para compensar la ausencia de Rodri: apoyarse en Bernal como el recambio natural en el puesto de pivote, o acelerar la recuperación de la disponibilidad de De Jong y devolverlo al once titular antes del importante enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, el próximo domingo dentro de la competición de LaLiga.