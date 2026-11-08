Ferran Torres atraviesa una sequía goleadora con el Paris Saint-Germain, ya que no ha logrado marcar en los últimos 8 partidos, desde su tanto ante el Marsella el pasado 20 de septiembre, pese a su asombroso inicio en el que anotó 7 goles en 6 partidos, lo que le valió el premio al jugador del mes de la Ligue 1 francesa correspondiente a septiembre.

Este bajón llegó en un momento en el que se esperaba que el jugador asumiera una mayor responsabilidad ofensiva, ante las lesiones de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, pero fueron Gonçalo Ramos, Mayulu y Kang-in Lee quienes cargaron con el peso goleador, mientras que Ferran se encontró en el banquillo en partidos importantes, entre ellos el duelo ante el Villarreal del pasado miércoles en la Champions League.

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El inicio cinematográfico de Torres no duró mucho, y la euforia inicial empezó a dar paso a una realidad menos ideal, según el diario catalán «Sport».

En la ajustada victoria por 1-0 ante el Troyes, la tarde de ayer sábado, Ferran participó como titular y dispuso de 3 ocasiones, además de otro disparo que se marchó desviado. El internacional español volvió a fracasar en poner fin a su sequía goleadora, que en Francia se atribuye a un problema de confianza.

Y aunque este bajón pueda parecer sorprendente en París, no es nada nuevo para quienes siguieron la trayectoria de Ferran en el Barcelona, según el diario. Su asombroso inicio elevó las expectativas, pero nunca fue un delantero que marcara en casi todos los partidos, pese a contar con una clara capacidad para sacudir las redes.

El registro goleador

Ferran firmó 13 goles en 36 partidos con el Manchester City, durante la temporada 2020-2021, luego anotó 7 goles en su primera temporada completa con el Barcelona, y 11 goles la temporada siguiente.

Las temporadas 2024-2025 y 2025-2026 registraron sus mejores números, pues marcó 19 goles en 45 partidos, y después 21 goles en 49 partidos, con una media de un gol cada 2,4 partidos aproximadamente en la primera temporada, y un gol cada 2,3 partidos en la segunda.

El jugador también sufrió durante largos periodos la sequía goleadora con la camiseta del Barcelona; en el año 2024 llegó a acumular 16 partidos oficiales consecutivos sin marcar, entre el 21 de enero y el 1 de septiembre, una racha en la que se intercaló una lesión que lo apartó cerca de dos meses.

Y la temporada pasada, se quedó sin marcar en 14 partidos consecutivos, antes de poner fin a un ayuno que se prolongó dos meses y medio con dos goles ante el Espanyol, el 11 de abril. Su peor racha con el Barcelona había alcanzado los 20 partidos sin marcar, durante la temporada 2022-2023.

Pese a los periodos de sequía, Ferran aporta al equipo funciones que van más allá del gol, gracias a sus continuos movimientos y a su capacidad para dar amplitud al campo, atacar los espacios a la espalda de la defensa, además de su intensidad en la presión.

Enrique no está preocupado

Por su parte, el técnico Luis Enrique no parece preocupado por el bajón del delantero español, pues declaró en la rueda de prensa de ayer: «Todos estaban preocupados por Mika Gonçalo Ramos, y ahora por Ferran. Los delanteros son los que fallan las ocasiones y marcan los goles».

Y añadió: «Para mí, lo importante es que los delanteros sigan generando grandes ocasiones».