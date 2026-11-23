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El astro argelino Riyad Mahrez ha puesto fin a las especulaciones sobre una posible marcha atrás en su decisión de retirarse del fútbol internacional para volver a la selección de su país. Ha confirmado que su etapa con Argelia ya ha terminado y ha subrayado que el momento actual exige dar a la nueva generación toda la oportunidad de asumir la responsabilidad.

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Las declaraciones del excapitán de Argelia llegaron después de contribuir a la victoria de su equipo, el Al Shamal catarí, por 3-2 ante el Al Ahli saudí el lunes, en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite. Mahrez abordó varios asuntos relacionados con su selección: su futuro internacional, la dura derrota ante Togo y su postura sobre los cambios previstos en el cuerpo técnico que encabeza Ibrahim Hamdani.

Mahrez zanjó el debate sobre una posible vuelta atrás en su retirada internacional. Aseguró que su decisión es definitiva y que su última aparición con la camiseta de Argelia fue en el Mundial 2026, cuando decidió abandonar el terreno de juego sin intención de regresar.

«Para mí, se acabó, todo ha terminado. Mi último partido fue en el Mundial. Cuando salí del campo, dije que era mi último partido», afirmó el astro argelino.

Mahrez explicó que Argelia cuenta con una nueva generación que necesita apoyo y confianza, lejos de la presión de tener que ganar cada partido, y recordó que las generaciones anteriores también atravesaron momentos difíciles antes de subir a lo más alto del podio.

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«Como he dicho otra vez, ahora hay una nueva generación, hay jugadores a los que hay que dar la oportunidad de expresarse, y hay que permitirles vivir momentos difíciles. No todo van a ser buenos momentos, todos hemos pasado por eso», añadió.

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«Antes de ganar la Copa Africana de Naciones vivimos momentos muy difíciles, e incluso después de conquistarla pasamos por etapas complicadas. Como he dicho, esto forma parte del proceso. No podemos ganar siempre, aunque sé que nuestra afición y nuestro pueblo exigen mucho, pero esto es el fútbol», prosiguió.

El excapitán de Argelia insistió en su confianza en el grupo actual y pidió que se cree el ambiente adecuado para que los jugadores evolucionen y aprendan de los fracasos: «Tienen que aprender de las derrotas. Confío en ellos. Deben estar rodeados de las personas adecuadas y, si Dios quiere, este grupo vivirá muchos buenos momentos».

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Mahrez se refirió también a la dura derrota de Argelia por 3-0 ante Togo en Lomé. Explicó que siguió parte del partido desde Doha, la capital catarí, pero que no se considera la persona indicada para emitir juicios categóricos sobre lo ocurrido, dadas las particularidades de los partidos que se disputan en el continente africano.

«La verdad es que no soy la persona indicada para opinar sobre esto, pero, desde luego, vi parte del partido. Estaba aquí, en Doha», señaló.

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«Conocemos África, las cosas no son fáciles. Hay jugadores que participaron en el partido y que nunca habían jugado en África, y eso tampoco es fácil para ellos. Hay que entender las circunstancias que rodean al partido», añadió.

Mahrez apuntó que las derrotas son una parte natural del camino de cualquier selección y recalcó que lo importante no es lo sucedido ante Togo, sino la reacción de los jugadores y su capacidad para recuperar el equilibrio en la próxima etapa.

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«Como he dicho, esto forma parte del fútbol. Tienen que perder y caer para poder levantarse de nuevo. Ganaron en casa por 1-0 y luego perdieron fuera. Lo importante es ver cómo reaccionan tras esta derrota», continuó.

«Creo que actuarán de la manera de la que he hablado. Hay una generación magnífica y muchos jugadores destacados. Lo único que necesitan es que las personas que los rodean hagan un buen trabajo para ayudarles y sacar lo mejor de ellos», prosiguió.

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En cuanto a la situación del seleccionador Ibrahim Hamdani, Mahrez se negó a responsabilizar a nadie del bajón de resultados de Argelia, ni al cuerpo técnico ni a la federación. Aseguró que no dispone de información suficiente para juzgar su etapa, aunque señaló la escasa experiencia del técnico en los banquillos.

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«No tengo nada que decir sobre este asunto. No conozco a este entrenador, pero sé desde lejos que, evidentemente, no tiene mucha experiencia como entrenador», declaró Mahrez.

«No sé si el entrenador es el problema. ¿La federación? No, en absoluto. No estoy aquí para decir si la federación es la responsable o no», añadió.

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Así, Mahrez cerró la puerta a un posible regreso a la selección argelina y dejó la responsabilidad en manos de la nueva generación, en un momento en el que el fútbol argelino atraviesa una etapa que exige corregir los últimos tropiezos y prepararse para los próximos compromisos, a la espera de conocer el destino del cuerpo técnico y los posibles cambios en la selección.