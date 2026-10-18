El Real Madrid recibe esta noche al Sevilla en un ambiente que invita al cambio, tanto en lo relativo a la alineación, después de la reacción de los jugadores menos utilizados en el partido ante la Roma, como en el plano del rendimiento y la imagen futbolística, tras una victoria importante en la Champions League (4-3) que devolvió la confianza al equipo, gracias a una remontada contundente de las que el conjunto merengue acostumbra a firmar en su competición favorita.

El Real Madrid afronta su primer partido sin Vinicius Júnior, sancionado con cuatro encuentros, en medio de las dudas sobre el dibujo ofensivo del técnico José Mourinho.

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Y se abre paso una opción que resultaba inesperada antes del duelo con la Roma, pero que se ha vuelto más realista tras la llamativa actuación de Endrick: el técnico estudia volver a situarlo en la banda derecha, después de que ofreciera un rendimiento excepcional ante el equipo italiano, según el diario español "Marca".

En ese caso, Kylian Mbappé seguiría en la punta del ataque y Diomande en el costado izquierdo, donde también brilló el pasado martes, con Jude Bellingham algo más retrasado. Eso supondría modificar el tridente ofensivo en el que se ha apoyado el técnico portugués durante la mayor parte de la temporada.

Pero Mourinho también valora otras alternativas, después de que Arda Güler jugara la segunda mitad ante la Roma y demostrara que merece más minutos. Puede actuar en una posición más adelantada para compensar la ausencia de Vinicius, o participar en el centro del campo junto a Tchouaméni y Valverde.

El partido ante la Roma dejó algunas dudas sobre las decisiones del entrenador. Mourinho aseguró ayer en la conferencia de prensa que los jugadores que disputaron la segunda mitad merecen jugar, y también los que fueron titulares, en referencia a Diomande y Mbappé.

Sean cuales sean las elecciones de Mourinho, tropezar no es una opción aceptable, sobre todo porque la próxima jornada traerá el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, con una diferencia de puntos que no favorece al Real Madrid. El equipo debe pelear por el título de LaLiga y sería difícil justificar que sus problemas en la competición se prolonguen.



