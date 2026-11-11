Cucurella a la afición alemana: ¡el error fue del árbitro, no mío!

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Marc Cucurella, jugador del Real Madrid y de la selección de España, habló con ironía sobre los constantes silbidos que sigue recibiendo de la afición alemana desde la Eurocopa 2024, asegurando que los aficionados alemanes no han olvidado la polémica jugada que vivió el duelo entre España y Alemania en el torneo.

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Cucurella declaró a la emisora española "Cope": "Sé que nunca podré jugar en Alemania, me lo recuerdan cada vez".

Y cuando se le señaló que el error fue del árbitro y no suyo, el jugador español respondió: "Sí, sí, sí, sin la menor duda. Pero no sé por qué me echaron a mí la culpa y descargaron su ira sobre mí; en cualquier caso, son cosas que pasan".

Y añadió entre risas: "Sé que no puedo jugar en Alemania, soy muy querido allí".

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La polémica se remonta al enfrentamiento entre España y Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, cuando un disparo de Jamal Musiala impactó en la mano de Cucurella dentro del área durante la prórroga, con el marcador señalando un empate 1-1, pero el árbitro inglés Anthony Taylor no pitó penalti a favor de la selección alemana.

La decisión provocó la ira de la afición alemana, especialmente después de que la selección española lograra resolver el partido por 2-1, gracias al gol de Mikel Merino en el último minuto de la prórroga, que eliminó a los anfitriones del torneo.

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Cucurella se convirtió en objetivo de los silbidos alemanes en los partidos siguientes, pues fue abucheado por la afición en cada toque de balón durante el enfrentamiento entre España y Francia en las semifinales.

El asunto se extendió incluso a los partidos de clubes, donde fue objeto de los silbidos de la afición alemana durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Leipzig en la Liga de Campeones.

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Lo llamativo es que la UEFA reconoció posteriormente, en un informe del comité de árbitros, que no pitar penalti a favor de Alemania en aquella jugada fue una decisión errónea.

Cucurella ya se había defendido anteriormente, asegurando que no asume la responsabilidad de las decisiones de los árbitros, mientras el incidente aún le persigue después de más de dos años de la eliminación de Alemania del torneo.

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El Real Madrid, "el mejor"

En el mismo sentido, Cucurella, estrella del Real Madrid, consideró que el conjunto blanco es el mejor equipo de Europa en la actualidad, y además reveló cuál es el jugador que más le ha sorprendido en las filas del equipo.

Cucurella afirmó, en una entrevista con el programa "El Partidazo" a través de la emisora "Cope": "Ahora mismo somos el mejor equipo de Europa, después de haber encadenado una serie de muy buenos resultados, y el equipo se está mostrando muy serio. ¿Somos mejores que el Paris Saint-Germain? No veo mucho sus partidos".

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Y añadió: "¿El mejor jugador del Real Madrid? Podría elegir a Mbappé, a Bellingham o a Courtois, pero voy a mencionar a un jugador al que quiero mucho y que no recibe la suficiente atención, que es Arda Güler".

Y prosiguió: "Participa mucho y tiene una gran calidad, y cuando está en el campo el equipo juega mejor, y nuestro rendimiento es más conectado en el pase. Es el jugador que más me ha sorprendido".

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Las arrancadas de Vinicius

Y sobre la comparación entre Diomande y Vinicius Junior, y hasta qué punto cada uno de ellos le ayuda dentro del campo, Cucurella dijo: "No creo que Diomande me ayude más que Vinicius, pero lo que hace se nota más. Diomande hace una sola arrancada hacia atrás, y entonces lo encuentras en todas partes. En cambio, Vinicius hace tres arrancadas, y luego hay una en la que no corre, y esa es la que todos ven".