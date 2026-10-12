Cuando las estrellas fallan: los suplentes del Real Madrid rescatan a Mourinho del apuro

Mientras todas las miradas se dirigen a las estrellas del Real Madrid en busca de soluciones, dos nombres alejados de los focos han aparecido para darle al equipo victorias valiosas en momentos decisivos. Carlos Espí y Yan Diomandé: un dúo que no estaba en el centro de los planes al inicio de la temporada, pero que ha contribuido a sumar 7 de los 18 puntos que el equipo ha conseguido en LaLiga, otorgando al entrenador José Mourinho soluciones adicionales en una etapa que no admite perder más puntos.

Desde el estadio del Espanyol hasta el Santiago Bernabéu, y desde la segunda jornada hasta la octava, el dúo ha desempeñado un papel decisivo en las victorias del Real Madrid, después de que el equipo fuera incapaz en ocasiones de imponer su ritmo y apoyarse en sus estrellas habituales, según informó el diario español "Marca".

Carlos Espí sigue aprovechando sus oportunidades de la mejor manera posible, después de incorporarse al Real Madrid procedente del Levante por 25 millones de euros, el valor de su cláusula de rescisión. Pese a su papel de suplente, el delantero ha demostrado su capacidad para marcar la diferencia, con 7 goles esta temporada, cinco de ellos en un solo partido con el equipo sub-21, en su primera titularidad, en un logro llamativo para esta categoría.

Sus cinco goles llegaron en 142 minutos, a razón de un gol cada 20 minutos aproximadamente, una señal de su olfato goleador y de su capacidad para aprovechar las ocasiones dentro del área. Pero lo más importante para el primer equipo ha sido su influencia directa en los resultados de LaLiga: Espí ha marcado dos goles decisivos, ambos en el minuto 90 o después, tras entrar como suplente, convirtiendo el empate en victoria en dos ocasiones.

Ante el Espanyol marcó un gol que rompió el empate 1-1, y volvió a aparecer frente al Elche, cuando el Real Madrid estaba amenazado con perder dos puntos tras desperdiciar una ventaja de dos goles, anotando el tanto del 3-2 en el tiempo añadido. Gracias a estos dos goles, el delantero dio al equipo cuatro puntos valiosos, confirmando que el impacto de los suplentes puede ser decisivo incluso cuando no disponen de muchos minutos de juego.

Por otro lado, Yan Diomandé vive una historia distinta, después de incorporarse al Real Madrid por 140 millones de euros, en una operación récord que lo convirtió en el jugador más caro de la historia del club, según el relato recogido en el informe.

El jugador marfileño, de 19 años, carga con grandes esperanzas, ante la apuesta por su talento y su capacidad de progresar bajo la dirección de Mourinho.

Su primer gol con la camiseta del Real Madrid llegó ante el Villarreal, para darle al equipo un momento decisivo en un partido en el que no ofreció el nivel esperado. Y aunque un solo gol no basta para justificar el enorme coste de la operación, representa un comienzo importante para el joven jugador, que mostró un destello de su potencial en un momento en el que el equipo necesitaba a alguien que marcara la diferencia.

Su aportación ofensiva fue uno de los momentos más destacados de la segunda mitad, después de que el Real Madrid careciera de eficacia y de ritmo, dándole Diomandé a la afición del equipo un motivo adicional para ser optimista sobre su futuro.

El punto en común entre Espí y Diomandé no se limita a su contribución a la suma de puntos, sino que se extiende a su aparición en los momentos en los que el Real Madrid necesitaba soluciones alternativas, mientras sus estrellas no conseguían imponer su dominio de la manera habitual.

El equipo, cuyo nivel oscila entre el brillo y el bajón dentro de un mismo partido, ha encontrado en sus jugadores secundarios una fuente importante de desenlaces favorables, ya sea mediante goles tardíos o destellos individuales capaces de cambiar el rumbo del encuentro.

Y aunque siete puntos no deciden la carrera por la liga en octubre, sí pueden marcar una diferencia importante en las cuentas de la competición, después de haber ayudado al Real Madrid a evitar más tropiezos y a no alejarse aún más del Barcelona, líder de la clasificación.

Y mientras Mourinho continúa buscando estabilidad y un rendimiento más constante, Espí y Diomandé demuestran que el camino de las victorias no siempre depende de los nombres rutilantes, sino que puede construirse con los pies de jugadores que esperan su oportunidad y luego la aprovechan en el momento adecuado.