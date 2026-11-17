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La selección de Egipto afronta un duelo importante en casa de Malaui con la ambición de sellar oficialmente su billete para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, en una nueva prueba para el equipo de Ali Maher, que busca prolongar su racha de victorias y reafirmar su superioridad en el Grupo B.

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Ali Maher, seleccionador de Egipto, anunció el once inicial con el que afrontará el partido ante Malaui, que se disputará en el Estadio Nacional de Bingu, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Egipto llega al encuentro con una gran ventaja anímica, después de golear a Malaui por 5-0 en el duelo que enfrentó a ambos equipos el pasado viernes, en la tercera jornada, lo que le brinda una nueva oportunidad de reafirmar su superioridad y dar un paso más hacia la clasificación.

Ali Maher introdujo dos cambios en el once con respecto al último partido: decidió apostar por Marwan Attia en el centro del campo en lugar de Ahmed Sayed «Zizo», mientras que Karim Hafez tuvo la oportunidad de jugar en el lateral izquierdo en detrimento de Ahmed Fatouh.

La alineación de Egipto fue la siguiente:

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Portería: Mostafa Shobeir.

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Defensa: Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmeguid, Karim Hafez.

Centro del campo: Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Nasser Maher.

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Delantera: Mahmoud Hassan «Trezeguet», Mohamed Salah, Omar Marmoush.

En el banquillo se sientan: Mohamed El Shenawy, Mahdy Soliman, Tarek Alaa, Ahmed Fatouh, Mahmoud El Wensh, Mahmoud Marei, Ahmed Sayed «Zizo», Mahmoud Saber, Mohamed Shehata, Ibrahim Adel, Haitham Hassan y Hamza Abdelkarim.

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Egipto lidera el Grupo B con 7 puntos, por delante de Angola, segunda con la misma puntuación, gracias a la diferencia de goles, mientras que Malaui ocupa la tercera posición con 3 puntos y Sudán del Sur cierra la clasificación sin ningún punto.

El partido tiene una importancia excepcional para Egipto, ya que una victoria le permitiría alcanzar los diez puntos y asegurar oficialmente su presencia en la fase final a falta de dos jornadas para el término de la clasificación, después de haberse situado en una posición cómoda en la pugna por una de las dos plazas del grupo.

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El reglamento de la fase de clasificación establece que los dos primeros de cada grupo se clasifican para el torneo continental, que organizarán Kenia, Tanzania y Uganda en 2027.

Un homenaje a Salah reabre el debate sobre el máximo goleador histórico

Al margen de las cuestiones tácticas y del duelo ante Malaui, la concentración de Egipto vivió un ambiente festivo en honor a la estrella Mohamed Salah, capitán de los Faraones, ya que los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Ali Maher quisieron homenajearlo tras la polémica que ha acompañado a su registro goleador con la selección.

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La Federación Egipcia de Fútbol publicó en sus cuentas oficiales de las redes sociales unas fotos en las que aparecía Salah sosteniendo una tarta con el número 70, en alusión a la cantidad de goles que ha marcado con la camiseta de la selección, según las estadísticas que contabilizan todos sus goles internacionales.

El gesto llegó después de que buena parte de la afición creyera que el excapitán del Liverpool se había convertido en el máximo goleador histórico de Egipto, tras marcar dos goles en la contundente victoria por 5-0 sobre Malaui, con lo que elevó su cuenta a 70 tantos y superó la marca de Hossam Hassan, ex seleccionador de Egipto, que asciende a 69 goles.

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Sin embargo, la sorpresa llegó desde la FIFA, que reabrió el expediente estadístico al modificar los datos publicados en su web oficial sobre los goles internacionales de Salah, confirmando que su cuenta asciende a 68 goles y no a 70, lo que mantiene a Hossam Hassan como máximo goleador histórico de la selección con 69 tantos, según las estadísticas del organismo internacional.

El partido contra Suazilandia, el origen de la polémica

El origen de la discrepancia estadística se remonta a un amistoso que Egipto disputó ante Suazilandia, actualmente conocida como Esuatini, en marzo de 2013, y que terminó con victoria de los Faraones por 10-0.

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En aquel encuentro, Mohamed Salah marcó dos goles, pero no se contabilizaron en su registro oficial en los archivos de la FIFA, ya que el partido no cumplió los requisitos para ser reconocido como un encuentro internacional oficial de categoría A, después de que la selección egipcia realizara un gran número de cambios.

La polémica se intensificó por la disparidad de los datos publicados anteriormente en la web de la FIFA, ya que un informe publicado por el organismo el pasado mes de junio indicaba que Salah había alcanzado los 68 goles antes del partido ante Malaui, antes de que la web modificara posteriormente la cifra a 66, con lo que el jugador suma 68 goles tras su último doblete.

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Mientras la Federación Egipcia celebra a Salah según las estadísticas que le otorgan 70 goles, la FIFA se aferra a una cifra diferente, por lo que la identidad del máximo goleador histórico de los Faraones sigue siendo objeto de debate entre las cifras locales y las estadísticas internacionales oficiales.