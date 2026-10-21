Cesc Fàbregas, entrenador del Como, reveló el secreto detrás de la aparición de Ciro, hijo de la leyenda Lionel Messi, vistiendo la camiseta de su equipo, después de que la imagen difundida en las redes sociales generara interrogantes sobre el motivo de la elección de esta camiseta en concreto.

La imagen se viralizó tras ser publicada por Antonela Roccuzzo, esposa de Messi y madre de Ciro, a través de su cuenta de Instagram, antes de llegar a Fàbregas, excompañero de Messi en el Barcelona, quien reveló los entresijos del suceso durante una entrevista el martes.

Fàbregas declaró a la cadena Sky, según recogió el portal Football Italia: "Fui yo quien le dio esa camiseta. Nuestras esposas, nuestros hijos y yo somos amigos cercanos desde hace muchos años, y les he enviado muchas camisetas del Como".

Medios italianos habían informado de que Ciro había elegido la camiseta del Como por su admiración hacia Nico Paz, uno de los principales candidatos a suceder a Messi en el uso del dorsal número 10 con la selección de Argentina tras su retirada.

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Pero el entrenador del Como zanjó el asunto aclarando: "Es mi camiseta. El nombre de Fàbregas está escrito en la espalda, y el número es el 4, por supuesto".

Fàbregas y Messi pasaron varios años juntos en el Barcelona y disputaron 123 partidos con la camiseta del equipo catalán, durante un periodo en el que conquistaron varios títulos, entre ellos la Liga española en la temporada 2012-2013 y la Supercopa de Europa en 2011.

El Como, dirigido por Fàbregas, recibe al Manchester United en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, este miércoles.

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