Compartir Sigue a GOAL en Google

La visita del portero alemán Marc-André ter Stegen a la Ciudad Deportiva del Barcelona durante el último parón internacional ha generado dudas sobre la naturaleza de su relación con el club catalán, tras su marcha cedido al Ajax de Ámsterdam el pasado verano.

Anuncios

Según el diario catalán «Sport», Ter Stegen acudió a la Ciudad Deportiva para seguir su programa de tratamiento con los servicios médicos del Barcelona, en el marco de su recuperación de un problema en la rodilla, y no solo para hacer una visita habitual a sus antiguos compañeros.

Lee también

En vídeo: derbi magrebí en la liga francesa, Amoura y El Abdi marcan y Hakimi responde

No se detiene: Messi recibe un nuevo premio tras unas cifras históricas

Anuncios Anuncios

El portero alemán se somete a un tratamiento adicional con el objetivo de mejorar las sensaciones en la rodilla y seguir la evolución de su estado, algo vinculado a que sigue teniendo contrato con el club, pese a encontrarse actualmente en los Países Bajos.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

La visita parece normal teniendo en cuenta que sigue vinculado al Barcelona y que es necesario hacer un seguimiento regular de su estado médico.

El Barcelona anunció oficialmente, el pasado 4 de agosto, un acuerdo con el Ajax para ceder al portero alemán hasta el 30 de junio de 2027, para que viviera una nueva experiencia en la liga neerlandesa, después de haber pasado la segunda mitad de la temporada anterior en el Girona, aunque solo disputó dos partidos debido a una lesión.

Anuncios

Ter Stegen es uno de los activos del Barcelona, después de haber pasado más de 11 años en el club desde su llegada procedente del Borussia Mönchengladbach en el verano de 2014.

En ese periodo, disputó 423 partidos oficiales con la camiseta del conjunto catalán y conquistó 21 títulos, entre ellos la Liga de Campeones de 2015, hasta convertirse en uno de los porteros más destacados de la historia del club.

Anuncios

Pese a su marcha al Ajax, el futuro del portero alemán sigue ligado contractualmente al Barcelona, ya que su contrato con el club se extiende hasta junio de 2028.

Por tanto, el final de su cesión en el verano de 2027 volverá a poner su futuro sobre la mesa, ya sea con un regreso al equipo o con la búsqueda de un nuevo destino.

Anuncios

En este contexto, el Valencia ha mostrado interés en fichar a Ter Stegen, después de que Braulio Vázquez, director deportivo del club, se interesara por la situación del portero alemán y la posibilidad de incorporarlo, según informó el programa «Onda Deportiva Valencia» de Onda Cero.

Sin embargo, este paso no se ha traducido hasta ahora en negociaciones oficiales ni en un acuerdo entre las partes.

Anuncios

En el plano internacional, Ter Stegen vive un momento positivo con la selección de Alemania a las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp, que asumió el cargo el pasado mes de agosto y aseguró que el portero del Ajax será su primera opción mientras mantenga su estado de forma y su nivel.

Ter Stegen fue titular en los dos últimos partidos de Alemania en la Liga de Naciones, ante Serbia y Países Bajos, los días 13 y 16 de noviembre.

Anuncios

La selección alemana ganó ambos encuentros por 3-1 y 5-0, respectivamente, y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones como líder de su grupo por delante de Países Bajos. En la siguiente ronda se medirá a Bélgica, que terminó segunda por detrás de Francia.