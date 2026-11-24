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La Lega Serie A publica el concurso para adjudicar los derechos televisivos de la Copa Italia, con el objetivo de aumentar los ingresos durante el próximo trienio. A ese objetivo está estrechamente ligada la idea de un nuevo formato para la competición.

En el concurso para comercializar los derechos audiovisuales del próximo trienio, la Serie A también desvela dos formatos alternativos que podrían dar lugar a una nueva versión del torneo, más parecida a la Copa de Inglaterra. Hay dos opciones.

FORMATO A

El formato A mantendría la situación actual, con la participación de 40 clubes: 20 equipos de la Serie A, 16 de la Serie B y 4 de la Serie C. Los ocho primeros clubes de la clasificación, determinada por los resultados de la temporada anterior, no entrarían en competición hasta los octavos de final y tendrían garantizado jugar en casa sus eliminatorias según el cuadro ya establecido. Una fórmula, por tanto, idéntica a la actual.

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FORMATO B

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El formato B, en cambio, modifica el panorama con 56 equipos participantes, repartidos así: 20 de la Serie A, 20 de la Serie B y 16 de la Serie C. En este último caso, el reglamento también daría prioridad a los filiales de los clubes de la Serie A, independientemente de la categoría en la que militen.

La primera ronda reuniría a 48 clubes: 12 equipos de la Serie A (los situados entre el noveno y el decimoséptimo puesto de la clasificación), tres recién ascendidos de la Serie B, los 20 conjuntos de la categoría de plata y 16 equipos de la Serie C. Los 24 vencedores accederían a los dieciseisavos de final, donde entrarían en escena los ocho cabezas de serie de la Serie A. Es una diferencia sustancial respecto al formato A, en el que los ocho mejores equipos de la clasificación tampoco disputarían los dieciseisavos. Además, en el formato B, los filiales no podrían enfrentarse a sus respectivos primeros equipos antes de una posible final.

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Tanto el formato A como el B mantienen el partido único en cada ronda eliminatoria, pero hay una diferencia importante en las semifinales: en el formato B también se disputarían a partido único. Cambiaría asimismo el criterio para determinar quién juega en casa, ya que se decidiría por sorteo.

EL DINERO

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La elección entre los dos modelos no será solo una cuestión deportiva, sino también económica, explica Gazzetta.it. El concurso de la Lega Serie A establece precios mínimos diferentes para los derechos audiovisuales de la Copa Italia durante el próximo trienio. Para el formato A, el mínimo exigido es de 54 millones de euros por temporada, un total de 162 millones a lo largo de las tres temporadas. El formato B, más amplio y con más participantes, parte de una valoración mínima de 61 millones anuales, equivalente a 183 millones en el trienio.

SUPERCOPA

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En cuanto a la Supercopa, el tercer trofeo nacional, el concurso contempla tanto el formato de dos equipos como el de cuatro: en el primer caso, el precio mínimo de los derechos televisivos sería de 8 millones de euros por temporada, cifra que subiría a 15 millones con un formato de cuatro equipos. En conjunto, por tanto, si se alcanzara la oferta mínima, la Lega Serie A ingresaría 62 millones de euros por temporada por la Supercopa de Italia y la Copa Italia, frente a los 58 actuales, una cantidad que podría ascender a 76 millones.