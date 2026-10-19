Convocatoria sorpresa para el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, convocó al joven defensa Álex Campos, jugador del Barcelona Atlètic, a la lista del equipo con vistas al enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, en medio de las ausencias que han golpeado a la línea defensiva del conjunto catalán.

Las lesiones de Andreas Christensen, Jules Koundé y Eric García llevaron a Flick a recurrir al defensa del filial, de modo que Campos recibe su primera convocatoria oficial con el primer equipo, coincidiendo con el regreso del delantero egipcio Hamza Abdelkarim a la lista.

Campos tiene 18 años, ya que nació el 2 de febrero de 2008 en la localidad de Aitona, en la comarca del Segrià, y comenzó su carrera futbolística en el Atlètic Segre, antes de incorporarse a la academia del Barcelona en el verano de 2021.

La temporada 2025-2026 ha supuesto una evolución notable en la trayectoria del joven defensa, después de disputar su primer partido oficial con el Barcelona Atlètic en el estadio de Sant Andreu, para luego lograr afianzarse en el filial y convertirse en uno de los elementos fundamentales de la defensa del equipo a las órdenes de Juliano Haus Belletti, además de asumir un papel de liderazgo dentro del grupo.

Campos fue titular en la victoria del Barcelona Atlètic sobre el Utebo por 2-1 el sábado, con la que el equipo logró su quinto triunfo consecutivo, en una señal de la confianza que el joven defensa tiene dentro del cuerpo técnico.

Próximos partidos PSG Liga de Campeones 15:00 BAR Ver

Campos mide 185 centímetros y destaca por su capacidad para manejarse en el juego aéreo y contribuir a la construcción del juego desde atrás, además de su precisión en el pase y su serenidad en el rendimiento. También marcó un gol de cabeza durante la presente temporada.

Flick ya había convocado a Campos para entrenar con el primer equipo en octubre de 2024, antes de que el Barcelona anunciara el pasado mes de julio la renovación de su contrato hasta 2029, con opción a prolongarlo una temporada más.

La convocatoria representa una oportunidad importante para el joven defensa de demostrar sus cualidades a nivel del primer equipo, en un momento en el que el Barcelona busca superar la crisis de ausencias defensivas antes del esperado duelo europeo ante el Paris Saint-Germain.