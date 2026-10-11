Contundente conclusión tras los debates sobre el VAR: «A los tres primeros se les juzga de forma un poco distinta»

Esta jornada hubo polémica por las decisiones arbitrales en el PSV – sc Heerenveen (2-0), el Feyenoord – AZ (2-0) y el Ajax – NEC (1-1). En su columna en het Algemeen Dagblad , Sjoerd Mossou sostiene que a los tres grandes tradicionales se les juzga de forma distinta que a los otros quince clubes de la Eredivisie.

El jefe de los árbitros, Raymond van Meenen, acudió el domingo por la mañana al programa Goedemorgen Eredivisie de ESPN. Había mucho de qué hablar, ya que varias decisiones arbitrales en los partidos del Ajax, el Feyenoord y el PSV habían suscitado debate.

«¿Por qué demonios había considerado el VAR que Danny Makkelie cometió un “error claro y manifiesto” al conceder un penalti al AZ ante el Feyenoord, cuando Mexx Meerdink sí había recibido un contacto?», se preguntó Mossou.

«¿Cómo era posible que ni Jorthy Mokio ni Abdellah Ouazane hubieran visto la roja en el Ajax-NEC? ¿Y por qué Armando Obispo, del PSV, no había visto la segunda amarilla ante el sc Heerenveen?»

El columnista observó que Van Meenen intentó defender su postura con muchas palabras. «Porque ese es el inevitable efecto secundario del VAR, incluso diez años después de su implantación: el sistema, como mucho, crea la ilusión de una justicia absoluta, pero no ha hecho más que aumentar la sensación de injusticia. Ninguna decisión pasa sin más. Todas generan debate».

«Las preguntas fueron incisivas y Van Meenen se defendió con firmeza, pero el domingo por la mañana quedó un asunto sin tratar. ¿Fue casualidad que, en todos los ejemplos importantes del sábado por la noche, el beneficio de la duda favoreciera una y otra vez al equipo local de los “tres grandes”?», se preguntó después Mossou. El columnista parece tener clara la respuesta.

«Cualquier jugador o entrenador de los equipos que están justo por debajo de los grandes en Países Bajos, de la zona media o de la mitad baja de la tabla conoce la respuesta, por supuesto. En las decisiones cruciales que podrían caer de un lado o del otro, al Ajax, al PSV y al Feyenoord se les juzga a menudo de forma ligeramente distinta que al resto, como volvió a quedar patente este fin de semana, porque los árbitros también son humanos. Eso tampoco ha podido resolverlo el VAR».