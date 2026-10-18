Contra lo esperado: ¿cómo influyó positivamente la ausencia de Raphinha en el Barcelona?

Sin el brasileño Raphinha, que regresó ante el Real Betis, la faceta goleadora del Barcelona se ha vuelto más colectiva que nunca. Al respecto, Rodri señaló: "Todos somos importantes. No tenemos un jugador que pueda marcar 50 o 60 goles".

Las salidas de Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford, el pasado verano, generaron dudas sobre la capacidad goleadora del Barcelona, especialmente tras el fracaso en la contratación de Julián Álvarez para ocupar la posición de delantero puro.

El trío había marcado 54 goles la temporada pasada. Y pese a la incorporación de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, los interrogantes se mantuvieron en torno a la producción ofensiva del equipo, según el diario "Sport" catalán.

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Pero las dudas se disiparon rápidamente, después de que el equipo de Hansi Flick marcara 48 goles en sus 11 primeros partidos de esta temporada, nueve de ellos en LaLiga y dos en la Champions League, con un promedio de 4,3 goles por encuentro.

Esta llamativa producción llegó pese a la ausencia de Raphinha, capitán y máximo goleador del equipo con 14 goles, en los dos partidos posteriores al parón internacional por lesión, antes de disputar solo 20 minutos en su regreso ante el Real Betis.

Con la ausencia del extremo brasileño o sin su presencia como titular, han destacado las aportaciones de un mayor número de jugadores del Barcelona en el apartado goleador.

De los 13 futbolistas distintos que han visto puerta esta temporada, cinco de ellos marcaron sus primeros goles después del parón internacional, en los tres últimos partidos: Anthony Gordon, que anotó dos, junto a Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri y Eric García.

Y parece que los jugadores del Barcelona son conscientes de que la competición, esta temporada, exige repartir la responsabilidad goleadora entre todo el equipo.

Entre los futbolistas del equipo que han tenido minutos esta temporada, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Andreas Christensen y Gavi siguen sin goles. Lo mismo ocurre con Hamza Abdelkarim y Alejandro Balde, que solo han jugado 12 minutos hasta ahora, y con Bryan Fariñas y Frenkie de Jong, que todavía no han participado.

Más allá de Raphinha, destaca Lamine Yamal, que marcó 24 goles la temporada pasada y fue el máximo goleador del equipo.

El joven futbolista sigue ofreciendo niveles destacados, tras firmar nueve goles y 10 asistencias, con lo que se acerca a alcanzar la doble cifra en goles y pases decisivos, y refuerza su posición entre los mejores jugadores del mundo, antes de la gala del Balón de Oro prevista para el 26 de octubre.



