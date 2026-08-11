Conmoción mundial: Messi se aleja de los terrenos de juego sin fecha de regreso

Lionel Messi, la leyenda del fútbol argentino, ha decidido suspender su carrera futbolística por tiempo indefinido tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años, en una clínica de la ciudad de Rosario después de una larga lucha contra la enfermedad, una dolorosa pérdida que ha dejado un enorme vacío en la vida de Leo.

Según el sitio francés "Foot Mercato", que cita informes de la prensa argentina, el ganador de ocho Balones de Oro ha decidido suspender sus compromisos profesionales para apoyar a sus seres queridos durante este difícil periodo, sin fijar una fecha para su regreso al Inter Miami, lo que indica claramente que el fútbol ha pasado a un segundo plano entre sus prioridades.

Jorge Messi no fue solo un padre, sino también el primer asesor, representante y apoyo de su hijo desde sus inicios en el mundo del fútbol, ya que estuvo presente junto a Lionel en cada etapa decisiva de su ascenso, comenzando por el Newell's Old Boys y, más tarde, durante su traspaso a España, haciendo los sacrificios necesarios para que su hijo pudiera cumplir su sueño y contribuyendo entre bastidores a forjar uno de los destinos más maravillosos en la historia del fútbol.

La salud de Jorge Messi fue motivo de gran preocupación para su familia durante el último Mundial, disputado en Estados Unidos, donde la situación personal de la estrella argentina le afectó profundamente pese a la distancia y a la presión del torneo. Numerosas imágenes de aquel momento dieron testimonio de las intensas emociones que embargaron al capitán de la selección argentina cuando habló de su familia y de las dificultades que atravesaba su padre.

Tras conocer la trágica noticia, Messi interrumpió de inmediato sus compromisos profesionales con el Inter Miami para regresar a Argentina y estar con su familia, donde el funeral se celebró con total privacidad en Rosario, en un momento sumamente doloroso para el jugador, que desde entonces ha optado por permanecer con su familia sin fijar una fecha para su regreso a Estados Unidos.

Los informes señalan que la prioridad ahora es la familia de Messi, con el apoyo de su madre, sus hermanos, su esposa y sus hijos. También se espera que le visiten varios jugadores de la selección argentina, entre ellos Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, para brindarle su apoyo, lo que muestra la importancia de Jorge Messi en la vida de su hijo y el lugar especial que ocupa la familia Messi en el fútbol argentino.

En este contexto, el futuro de la carrera profesional de Lionel Messi plantea numerosos interrogantes, ya que la prensa argentina ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que deje de jugar durante un periodo indefinido, pues la estrella del Inter Miami no ha dado hasta ahora ninguna señal sobre la fecha de su regreso a los terrenos de juego.

A punto de cumplir 39 años, Messi se encuentra en un momento sin precedentes de su brillante trayectoria, en el que la prioridad ya no es puramente deportiva, sino sumamente personal. Y, aunque actualmente no hay nada que permita afirmar de manera categórica que Messi haya decidido retirarse del fútbol, su elección de suspender sus compromisos por tiempo indefinido abre la puerta a un periodo de incertidumbre.

Después de haber dedicado más de veinte años al máximo nivel, el argentino puede ahora tomarse el tiempo necesario antes de decidir si quiere continuar su aventura estadounidense o alejarse aún más del fútbol.