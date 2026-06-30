La selección alemana quedó eliminada del Mundial 2026 en la ronda de los 32 tras perder 3-4 en los penaltis ante Paraguay. Aunque pudo evitarlo en los 120 minutos, la tanda evidencia la crisis que atraviesa el equipo.

Según el diario alemán «Bild», reinó la confusión sobre quién lanzaría, pues varias estrellas eludieron su responsabilidad.

El sexto lanzamiento fue decisivo: tras el 3-3 en los cinco primeros, la eliminatoria pasó a la “muerte súbita”. Entonces Jonathan Tah, defensa del Bayern, lanzó por encima del ángulo izquierdo; sorprende que fuera su primer penalti como profesional.

Según Foot Mercato, las imágenes de ZDF mostraron a Joshua Kimmich pidiendo dos veces a Leon Goretzka que lanzara el sexto penalti. Aunque, en teoría y por experiencia, el centrocampista parecía más cualificado que el defensa Tah para asumir esta tarea, Goretzka se negó, bajó la cabeza y retrocedió, una escena que desató duras críticas en el ámbito deportivo alemán.

Ante esta huida, Tah asumió la presión en solitario, pese a que en el campo estaban también Valdemar Anton, Malick Thiaw, el joven Nathaniel Brown y el portero Manuel Neuer.

Antes, el técnico Julian Nagelsmann ya había designado a los cinco primeros lanzadores: Kai Havertz (falló), el capitán Kimmich (marcó), Jamal Musiala (marcó), Nick Voltimadi (falló) y Nedim Amiri (marcó).

Antes de fallar, Tah creyó marcar en la prórroga con un cabezazo, pero el VAR anuló el gol por una falta de Anton al portero paraguayo.

La escena recuerda la final de la Liga de Campeones de 2012, cuando el Bayern perdió ante el Chelsea en casa; entonces varias estrellas también rehusaron lanzar, por lo que Neuer tuvo que adelantar al equipo y marcar el tercer penalti, antes de que Bastian Schweinsteiger fallara el quinto y último lanzamiento.

La eliminación alemana del Mundial evidenció —más allá de los penaltis— que esta generación carece de la «mentalidad ganadora» y del valor en los momentos clave, según la prensa germana.