El Como, dirigido por Cesc Fàbregas, se ha convertido en el tema del momento tras su histórica y contundente victoria sobre el Lens francés por (9-1) en la Liga de Campeones.

Pero más allá de los resultados, el modelo que adopta el técnico español despierta gran interés, un modelo vinculado, sin duda, a su pasado en el Barcelona.

El diario Sport publicó las declaraciones del presidente del Como, Mirwan Suwarso, durante su entrevista con la cadena TNT Sports, donde reveló la fuente de inspiración detrás del ambicioso proyecto de Fàbregas.

El presidente del Como no dudó en reconocer que el Barcelona representa el modelo más destacado del que el club italiano toma inspiración para sus ideas.

Suwarso dijo: «En lo que respecta a nuestra filosofía futbolística, queremos parecernos al Barcelona. Queremos apoyarnos en la posesión del balón, la presión adelantada, el control de la posesión y ofrecer un fútbol atractivo».

Fàbregas se formó en la academia de La Masía y conoce de cerca el estilo que convirtió al Barcelona, bajo la dirección de Pep Guardiola, en una referencia mundial en el fútbol.

Fàbregas aplica en Italia todo lo que aprendió, sin importar la identidad del rival al que se enfrenta. Pero la apuesta de Suwarso por el «modelo Barcelona» va más allá incluso de la cuestión de la presencia del propio Cesc Fàbregas al frente del cuerpo técnico.

El presidente del Como dijo: «Partimos de nuestra identidad futbolística. ¿Qué tipo de fútbol queremos ofrecer? ¿Y cómo queremos jugar? Queremos que esta identidad se mantenga constante incluso después de que se produzcan numerosos cambios a nivel de entrenadores».

En otras palabras, el Como no quiere que su estilo de juego dependa exclusivamente de Cesc Fàbregas.

Pero el Barcelona no es el único club del que el Como toma inspiración para sus ideas. Suwarso es consciente de que el desarrollo del club depende también de la planificación deportiva y del descubrimiento de talentos, y en estos dos aspectos el club tiene otros modelos a seguir.

Suwarso explicó: «Si hablamos del descubrimiento de talentos, es evidente que el Brighton y el Brentford se han convertido en los dos modelos a los que aspiran todos los clubes. Al mismo tiempo, intentamos encontrar jugadores que no reciben el reconocimiento suficiente, pero que son capaces de adaptarse a nuestro sistema, basándonos en modelos similares a los que utilizaron el Brighton y el Brentford».

Hasta ahora, el plan marcha de la mejor manera posible. En pocos años, el Como ha pasado de competir en las categorías inferiores del fútbol italiano a enfrentarse a los grandes clubes europeos.