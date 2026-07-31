Confesión inesperada de Fran García tras su salida del Real Madrid

El español Fran García, el nuevo lateral izquierdo del Real Betis, ha revelado las razones que le impulsaron a poner fin a su etapa con el Real Madrid, asegurando que su deseo de recuperar el disfrute de jugar fue el factor más destacado tras su decisión de marcharse, pese a haber recibido otras ofertas. También habló de sus objetivos con su nuevo equipo y de su relación con sus compañeros y el cuerpo técnico.

Las declaraciones de Fran García se produjeron durante su aparición en el programa "La Pizarra de Quintana" en la emisora "Marca" española, donde repasó los entresijos de su traspaso al Real Betis y desveló sus aspiraciones para la próxima etapa.

Fran García aseguró que la fuerte competencia en el puesto de lateral izquierdo dentro del Real Madrid fue uno de los principales motivos que le llevaron a buscar una nueva experiencia, explicando que sintió que había llegado el momento de afrontar un reto distinto tras haber cumplido su sueño de vestir la camiseta del primer equipo y conquistar títulos.

El jugador dijo: "Teníamos cuatro jugadores en el puesto de lateral izquierdo, y para mí el fútbol significa disfrutar y competir. Necesitaba volver a disfrutar del juego."

Asimismo, aclaró que no habló con el entrenador portugués José Mourinho antes de marcharse, señalando que este se encontraba de vacaciones en aquel momento.

¿Por qué eligió al Real Betis?

El internacional español reveló que recibió ofertas de clubes fuera de España, pero que tenía la intención de continuar su trayectoria en la Liga española, asegurando que el Real Betis fue su primera opción desde el principio. Dijo: "Quería estar cerca de mi familia, y por eso mi primer objetivo era incorporarme al Real Betis."

Añadió que el director deportivo del club, Manu Fajardo, se mantuvo en contacto permanente con él durante todo el período de negociaciones, explicando: "Siempre me decía que el club haría todo lo posible por cerrar la operación, y yo le dije que haría lo mismo si ellos lo hacían."

Señaló que el proyecto deportivo del club, junto al ambiente que percibió desde su llegada, fueron de los principales motivos que le animaron a dar este paso. Añadió: "Es un proyecto muy emocionante, y desde el primer día me sorprendió el recibimiento que encontré por parte de todos."

Un elogio especial para Isco

Fran García habló de su nuevo compañero Isco, elogiando sus cualidades técnicas y su personalidad dentro del vestuario. Dijo: "Isco es un jugador increíble y una persona estupenda."

Añadió que la exestrella del Real Madrid se preocupó por contactar con él antes de su incorporación al equipo, con el fin de darle la bienvenida y ofrecerle su apoyo, asegurando: "Se preocupa por que todos se sientan cómodos, y eso refleja su magnífica personalidad."

Fran García también elogió al director técnico Manuel Pellegrini, describiéndolo como "un gran entrenador", y señaló que todavía está conociendo su estilo y sus ideas tácticas durante este período.

El jugador explicó que se esforzó por llegar a la pretemporada en el mejor estado físico posible, subrayando que las exigencias del fútbol moderno han cambiado mucho.

Dijo: "Antes la pretemporada se dedicaba a alcanzar la puesta a punto física, pero ahora te enfrentas a equipos fuertes desde el primer partido amistoso, por lo que hay que estar listo desde el principio."

Un último mensaje para la afición

Sobre sus aspiraciones con el club andaluz, Fran García expresó su gran confianza en el proyecto deportivo del Real Betis, señalando que el equipo es capaz de seguir progresando y compitiendo por los títulos.

Y al ser preguntado por la posibilidad de conquistar un título, respondió sonriendo: "Ojalá, y si hay un título que se pueda ganar, firmaría ahora mismo."

Asimismo, afirmó que regresar a las filas de la selección española sigue siendo uno de sus objetivos personales, aunque recalcó que toda su concentración está puesta actualmente en ofrecer el mejor nivel posible con el Real Betis.

Al concluir sus declaraciones, Fran García repasó las etapas de su trayectoria, desde su brillante rendimiento con el Rayo Vallecano, pasando por su regreso al Real Madrid, hasta su traspaso al Real Betis.

Dio las gracias tanto al entrenador Andoni Iraola como al director deportivo Manu Fajardo por su apoyo y su confianza en él en distintas etapas de su carrera, asegurando que su objetivo ahora es devolver el favor al club y a su afición.

Cerró sus declaraciones diciendo: "Quiero estar a la altura de lo que esperan el club y la afición, y ofrecer una temporada excepcional."