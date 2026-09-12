Federico Valverde regresa para enfrentarse al Rayo Vallecano, el equipo ante el que disputó su último partido en la posición de lateral derecho con el Real Madrid, en un capítulo que puso fin a una crisis que vivió el conjunto durante la etapa de Xabi Alonso.

El duelo del sábado trae recuerdos especiales para el jugador uruguayo, que pasó de la insatisfacción con su posición a la plena estabilidad en su lugar natural en el centro del campo, hasta convertirse hoy en uno de los elementos más importantes en los planes de José Mourinho, según un informe publicado por el diario "Marca".

El inicio de la crisis

La historia comenzó con las lesiones que golpearon al Real Madrid, después de que Alonso se viera obligado a recurrir a Valverde en la posición de lateral derecho, ante la ausencia de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

El jugador uruguayo aceptó al principio la tarea a regañadientes, pero llegó a un punto en el que se le agotó la paciencia, y la crisis estalló antes del duelo ante el Kairat Almaty en la Liga de Campeones, cuando habló con franqueza sobre su sufrimiento por jugar en la línea defensiva.

Valverde declaró en rueda de prensa: "No nací para jugar de lateral, ni crecí aprendiendo a jugar en esta posición. Por una situación de emergencia, me encontré jugando ahí".

Sus declaraciones provocaron una rápida reacción de Alonso, ya que Valverde se sentó en el banquillo en el siguiente partido, mientras que Asensio se encargó de jugar en la posición de lateral.

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La noche de Kazajistán

Todo se convirtió en tema de conversación dentro del Real Madrid, y los focos se posaron sobre Valverde durante el calentamiento previo al partido en Kazajistán.

El jugador uruguayo apareció con gesto frío, con las manos detrás de la espalda, y ni siquiera participó como suplente, en el único partido de la Liga de Campeones en toda la temporada en el que no apareció.

Eso fue una excepción en una temporada en la que Valverde participó en todos los demás partidos, incluido el enfrentamiento en el que marcó un triplete ante el Manchester City.

El fin de la misión

Con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo como director técnico en enero, la dependencia de Valverde en la posición de lateral comenzó a disminuir gradualmente, hasta que disputó ante el Rayo su último partido en esta posición.

El total de sus participaciones como lateral derecho ascendió a 16 partidos, antes de que se cerrara este capítulo de su trayectoria, aunque los efectos de la experiencia tardaron un tiempo en desaparecer.

Valverde había cumplido su papel por lealtad a la camiseta del Real Madrid, pero nunca ocultó el lugar en el que se siente futbolista en el sentido real.

Mourinho lo devuelve

El panorama cambió por completo con Mourinho.

Valverde regresó a su posición natural en el centro del campo, y se convirtió en uno de los pilares más importantes del entrenador portugués, tras haber sido titular en todos los partidos de la temporada hasta ahora.

Mourinho no se conformó con devolverlo a su entorno preferido, sino que le otorgó una confianza clara como uno de los pilares de su proyecto, y el jugador se muestra con una imagen completamente diferente a la que tenía cuando se vio obligado a jugar de lateral.

Valverde estuvo presente con fuerza incluso a nivel ofensivo, después de marcar un gol ante el Inter, para confirmar su valor dentro del nuevo sistema del Real Madrid.

La reconciliación con Tchouaméni

En la última rueda de prensa, Mourinho se preocupó por poner fin a cualquier duda sobre la relación entre Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras el rifirrafe que se produjo entre los jugadores la temporada pasada.

El entrenador portugués dijo: "Ellos lo hicieron todo, y yo no hice nada. Si hubiese llegado al vestuario sin saber nada, habría pensado que son amigos íntimos".

Y añadió: "Cuando llegué, y Tchouaméni regresó del Mundial, estaba atento para saber si necesitaba intervenir y desempeñar el papel de ministro de la paz, pero no hice nada. Todo el mérito es de los jugadores".

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