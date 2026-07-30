El inglés Marcus Rashford dirigió un mensaje de despedida al Barcelona, anunciando el final de su etapa con el club catalán tras la conclusión de su cesión, después de que la directiva decidiera no ejecutar la cláusula de compra de su contrato al Manchester United.

Rashford publicó un mensaje en sus cuentas de redes sociales, en el que expresó su gratitud a todos los que contribuyeron a su experiencia con el Barcelona, subrayando que el periodo que pasó en el club seguirá siendo una de las etapas más destacadas de su trayectoria.

La estrella inglesa dijo: "Estoy enormemente agradecido a todos en el club por hacer de mi tiempo aquí una experiencia positiva e inolvidable. Disfruté cada momento y guardaré muchos recuerdos especiales".

Y añadió: "Le deseo al club y a toda su afición mucha suerte y éxito en la próxima temporada. ¡Visca Barça!".

Rashford acompañó su mensaje con dos imágenes: la primera, de la camiseta del Barcelona con su nombre y su número, y la segunda, de uno de sus partidos con la camiseta del conjunto catalán.

Durante su periodo de cesión, el internacional inglés disputó 49 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 14 goles y repartió 14 asistencias, dejando una clara huella ofensiva con el equipo.

El mensaje de Rashford tuvo una amplia repercusión entre sus excompañeros del Barcelona, ya que varios jugadores quisieron despedirse de él, entre ellos Raphinha, Gavi y Bernal.

Bernal escribió en su comentario a la publicación de Rashford: "Te deseo mucha suerte, hermano; ha sido un placer compartir vestuario con un jugador como tú".

De esta manera, Rashford baja el telón de su etapa con el Barcelona, después de regresar al Manchester United tras el final de la cesión, a la espera de definir su futuro durante el actual mercado de fichajes de verano.

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