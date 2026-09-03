Con un comunicado oficial: Asensio rompe su silencio en el caso del vídeo sexual

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, rompió su silencio tras ser absuelto en el caso relacionado con la difusión de un vídeo de contenido sexual, que generó una gran polémica recientemente, en un momento en el que el jugador afronta otra crisis después de haber sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol.

El caso registró un nuevo giro después de que las dos jóvenes —que aparecían en el vídeo— confirmaran que renunciaban a proseguir la acción contra los cuatro jugadores acusados en el caso, lo que llevó a la Fiscalía a retirar la acusación dirigida al defensa del conjunto blanco por el delito de revelación de secretos y vulneración de la privacidad.

Asencio compareció, junto a sus excompañeros en la academia del Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, ante el tribunal por el caso, antes de que las dos jóvenes confirmaran, ante la jueza del Juzgado de lo Penal (número 5) de Las Palmas de Gran Canaria, su perdón a los cuatro acusados.

Esta renuncia permitió a la Fiscalía retirar su acusación, relacionada con el delito de difusión o distribución de imágenes y vídeos de naturaleza íntima sin el consentimiento de sus protagonistas, un cargo que incluía a Asencio y al resto de los acusados. En cambio, la renuncia de las dos jóvenes no afecta a las acusaciones relacionadas con material pornográfico de menores, dirigidas únicamente a Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, sin incluir a Asencio.

Estas acusaciones están vinculadas a la grabación de un vídeo sexual con una menor, ya que una de las chicas tenía 16 años en el momento de los hechos, ocurridos en 2023, un delito en el que la acusación no decae por la mera renuncia o perdón de la víctima.

Sobre ello, Asencio declaró hoy, jueves, en un comunicado oficial que publicó tras conocerse el fallo: «Hoy, y después de un largo periodo de silencio, y por respeto a un procedimiento judicial en el que siempre creí, puedo decir que he sido absuelto».

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Y continuó: «Creo que ha llegado el momento de compartir con vosotros unas palabras. Durante estos meses, he pasado por una situación difícil, y en algunas ocasiones tuve que ver información y opiniones sobre mí que se publicaban antes de que los tribunales dictaran su fallo. Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación, y su derecho a transmitir información y expresar opiniones, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia, que viven las consecuencias de todo lo que se publica».

Y agregó: «Siempre confié en que la justicia pondría las cosas en su sitio al final. Y hoy hay un fallo judicial que habla por sí mismo, y lo recibo con tranquilidad, y con una sensación de alivio, porque he podido cerrar un capítulo que fue muy importante en mi vida. No quiero extenderme hablando del ruido o de los momentos difíciles. Prefiero recordar el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado, y que creyeron en mí durante todo este tiempo».

Y prosiguió el defensa español: «También quiero dar las gracias al Real Madrid, y a todos los que forman parte del club, por la confianza que mostraron en mí, y por permitirme seguir trabajando y desarrollándome, y disfrutar de lo que más me gusta: jugar al fútbol».

Y añadió: «A los que hablaron de mí durante estos meses, solo les pido, tras conocerse el fallo, que esta parte de la historia también se transmita con el mismo cuidado. No quiero entrar en ninguna polémica ni volver atrás. Quiero cerrar este capítulo con respeto, con la cabeza alta, y con un fuerte deseo de seguir adelante».

El incidente del alcohol

Sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, Asencio dijo: «También quiero referirme a un incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol. Me arrepiento profundamente de lo que ocurrió, y asumo toda mi responsabilidad por ello. Fue una experiencia de la que aprendí, y estoy completamente seguro de que no volverá a repetirse».

Y agregó: «Ahora quiero mirar hacia adelante, y seguir trabajando y desarrollándome, y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol. Ahora me toca a mí hablar. Y estoy completamente de acuerdo con mi entrenador (José Mourinho): "no solo dentro del campo, sino también fuera de él". ¡Hala Madrid! Y no hay lugar a dudas sobre ello».

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