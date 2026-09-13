El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang regresó a LaLiga esta temporada para ganarse de nuevo el corazón de la afición, y esta vez con el Deportivo de La Coruña.

Aubameyang marcó este domingo un nuevo gol con el Deportivo de La Coruña, en la portería del Getafe, su quinto tanto en LaLiga esta temporada, para seguir brillando con su nuevo club.





Esta vez Aubameyang no necesitó hacer un gran esfuerzo para prolongar su racha goleadora en un regreso inmejorable a LaLiga con el conjunto gallego, ya que nadie pudo detenerlo, según informó el diario "Mundo Deportivo".

El periódico catalán añadió: "A sus treinta y siete años, y con su dilatada experiencia y su fortaleza física, Aubameyang jugó un fútbol tranquilo durante todo el partido, pero siempre estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado para castigaral Getafe y asegurar el empate (1-1)".

Según indicó "Mundo Deportivo", este gol refuerza la posibilidad de que el Deportivo de La Coruña logre un récord, ya que Walter Pandiani ostenta el mejor arranque goleador con seis goles en seis partidos durante la temporada 2003-2004.

Además, ningún jugador había comenzado el campeonato con un inicio tan potente desde Zlatan Ibrahimović en 2009 con el Barcelona, cuando también marcó en los cinco primeros partidos.

El récord en este apartado está en poder de Quini (Sporting 1979/80 con 12 goles), Pruden (Atlético de Madrid 1940/41 con 12 goles) y Vilanova (Hércules 1939/40 con 13 goles), que marcó en cada uno de los siete primeros partidos.

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