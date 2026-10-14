Con su primer triplete: ¿cómo privó Barcola a Mbappé de escribir la historia en la Champions League?

El francés Bradley Barcola, extremo del Liverpool, privó a su compatriota Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, de escribir la historia en la Liga de Campeones de Europa, debido al triplete que marcó en la portería del LASK Linz austriaco.

El Liverpool venció a su anfitrión, el LASK Linz, por 6-3 en el partido que disputaron este miércoles en el estadio de este último, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El encuentro fue testigo de una gran actuación de Barcola, que marcó el primer triplete de toda su carrera, pese a que estaba disputando su partido número 206.

Según la cuenta de estadísticas "MisterChip", Barcola marcó el gol número 1000 de los jugadores franceses en la historia de la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose en la segunda nacionalidad en alcanzar esa cifra de goles en el torneo, después de Brasil (1149 goles).

Tras el final del partido del Liverpool, el otro francés, Kylian Mbappé, brilló en el encuentro entre el Real Madrid y la Roma, en el estadio Olímpico, en la misma jornada del torneo europeo.

Mbappé marcó el primer gol del Real Madrid en la portería de la Roma, en el minuto 25 del partido, tras un potente disparo desde la frontal del área que el portero no pudo detener.

Mbappé podría haber sido el autor del gol francés número 1000 en la Liga de Campeones de Europa, de no ser por la gran actuación de Barcola con el Liverpool y el primer triplete de su historia.

Cabe destacar que Mbappé es el segundo máximo goleador francés en la historia de la Liga de Campeones de Europa, con 72 goles, y solo le supera Karim Benzema, leyenda del Real Madrid, que llegó a marcar 90 goles.