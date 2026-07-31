La dirección del Milan ha iniciado sus contactos oficiales con los agentes del internacional argelino Ibrahim Maza, organizador de juego del Bayer Leverkusen, para estudiar la posibilidad de ficharlo durante el próximo periodo.

Según la cadena italiana "Calciomercato", Maza cuenta con el visto bueno del entrenador Rúben Amorim y del jefe del departamento de ojeadores, Gardner, teniendo en cuenta que el jugador figura entre los intereses del club italiano desde que militaba en las filas del Hertha Berlín.

La dirección del Milan busca reforzar y desarrollar la línea ofensiva del equipo incorporando un elemento de gran calidad técnica en la posición del organizador de juego clásico (número 10), para que esté junto a la joven promesa Alvadio Cissé y a la dupla Christian Pulisic y Christopher Nkunku.

El Milan sopesa actualmente varias opciones según los informes de Gardner y con la aprobación de Amorim, después de haber perdido a su objetivo Karetsas, que se ha marchado al Borussia Dortmund. En este contexto destaca el nombre de Ibrahim Maza (que cumplirá 21 años el próximo noviembre) como un viejo objetivo de la dirección rossonera, junto a otros nombres como Sulli y Nwaneri.

El Milan había entrado en unas prolongadas negociaciones durante el pasado verano con el Hertha Berlín para cerrar el fichaje de la joven estrella, pero el Bayer Leverkusen logró hacerse con la operación tras invertir cerca de 12 millones de euros, además de los incentivos y las primas.

Maza despierta una gran admiración dentro del Milan gracias a su capacidad para encontrar soluciones individuales y para leer el juego antes que nadie, además de su inteligencia táctica y sus excelentes movimientos dentro del área.

Amorim ha dado su visto bueno para la incorporación del jugador dada su juventud y su amplio margen de desarrollo, especialmente después de haber firmado una primera temporada excepcional con el Bayer Leverkusen, en la que disputó 44 partidos y contribuyó con 5 goles y 6 asistencias.

La sede del Milan está viviendo un intenso movimiento de agentes e intermediarios en los últimos tiempos, ya que el Milan mantuvo prolongadas conversaciones durante las últimas horas con el representante de la agencia Stella encargado del jugador Maza (que es el mismo agente que gestiona las negociaciones del traspaso de Leao al Fenerbahçe), para conocer hasta qué punto es posible abrir la puerta a las negociaciones con el Bayer Leverkusen.

Por su parte, el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, Carlos Martínez Novel, considera que Maza es un elemento fundamental en su proyecto y tiene la intención de contar con él la próxima temporada.

El Milan es consciente de que el coste de cerrar la operación será elevado y superará los 40 millones de euros, pero los contactos entre las partes se reanudarán durante los próximos días para explorar hasta qué punto es posible avanzar en las negociaciones.