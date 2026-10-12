Gabriel Jesus se ha convertido en candidato a formar parte del once inicial del Barcelona ante el Galatasaray, mañana martes, en la Liga de Campeones.

El diario Sport señaló que el técnico Hansi Flick rompió las normas habituales durante la conferencia de prensa previa al último partido de LaLiga, cuando anunció que Jesus iba a ser titular para suplir la ausencia de Raphinha.

Flick le dio a Jesus la oportunidad de aparecer en el once inicial del Barça por primera vez. Y la respuesta del jugador brasileño fue la mejor posible: marcó un gol con una definición precisa, pero mostró, sobre todo, una notable sintonía y una gran fluidez en su rendimiento, como si fuera desde hace tiempo uno de los elementos importantes del sistema del equipo.

Jesus parece uno de esos boxeadores cuyos cuerpos llevan las huellas de muchos combates y que han anunciado su retirada en varias ocasiones, pero que siguen compitiendo gracias a su experiencia. Junto a las cualidades futbolísticas que todavía conserva, destacan su personalidad y la manera en que se ha integrado con el equipo.

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Es evidente que está acostumbrado a las altas exigencias físicas de la Premier League, y además conoce bien los mecanismos de juego de equipos como el Manchester City y el Arsenal. Por encima de eso, encaja a la perfección con las tareas que se le exigen a un delantero centro en el Barcelona, pues hace unas semanas dijo en una entrevista con la radio de Cataluña: "Ser un delantero que participa en defensa es parte de mi ADN".

En la misma entrevista lanzó otra declaración que ayuda a entender su influencia en el Barcelona, al decir: "Me gusta mucho generar caos con el balón y sin él. Cuando estoy presente, van a pasar cosas".

El papel de Jesus no se limita a amenazar la portería rival, sino que también facilita la labor de sus compañeros. Es uno de esos tipos de delanteros a los que resulta difícil defender, porque no se ciñen a una posición fija, lo que obliga a la línea defensiva rival a vigilar sus movimientos de forma constante.

Jesus jugó 81 minutos ante el Getafe, y la pregunta ahora es si mantendrá su lugar en el once inicial frente al Galatasaray.