Con el amargo recuerdo del Bayern: 90 minutos separan a Messi de la pesadilla de 2013

Pese a que continúa marcando goles con el Inter Miami, la estrella argentina Lionel Messi se encuentra a solo 90 minutos de igualar la peor racha de partidos sin lograr ninguna victoria en su carrera profesional.

Según el diario español As, Messi ha disputado cuatro partidos consecutivos con el Inter Miami sin conseguir el triunfo, y si el equipo no logra vencer al Montreal el próximo sábado, igualará la peor racha negativa de su trayectoria futbolística.

La última derrota que sufrió el equipo del entrenador Guillermo Hoyos complicó la situación de Messi, ya que la peor racha de su carrera profesional se remonta al año 2013 con el Barcelona, cuando disputó cinco partidos consecutivos sin lograr ninguna victoria.

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Hoyos declaró tras la derrota del Inter Miami ante el Toronto FC: "Todo lo que está pasando ahora es responsabilidad mía. Lo que estamos viviendo duele a todos, y la preocupación ya está presente".

El Inter Miami había atravesado una situación similar durante 2025, cuando no logró ganar en cuatro partidos consecutivos, tras empatar dos y perder dos, pero después consiguió encadenar cinco victorias consecutivas.

En cuanto a la peor racha de la carrera profesional de Messi, se produjo con el Barcelona en 2013, cuando el equipo fue incapaz de lograr la victoria en cinco partidos consecutivos, en los que empató ante el Celta de Vigo, el Paris Saint-Germain en dos ocasiones y el Athletic Club de Bilbao, mientras que encajó una dura derrota ante el Bayern de Múnich por 4-0 en la Liga de Campeones de Europa.

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