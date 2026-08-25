¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

Traducido por

Con el amargo recuerdo del Bayern: 90 minutos separan a Messi de la pesadilla de 2013

Inter Miami CF vs CF Montreal
Inter Miami CF
CF Montreal
Major League Soccer
L. Messi
Barcelona
Bayern Múnich
EE. UU.
Canadá
Argentina
España
Alemania

Pese a que continúa marcando goles con el Inter Miami, la estrella argentina Lionel Messi se encuentra a solo 90 minutos de igualar la peor racha de partidos sin lograr ninguna victoria en su carrera profesional.

Según el diario español As, Messi ha disputado cuatro partidos consecutivos con el Inter Miami sin conseguir el triunfo, y si el equipo no logra vencer al Montreal el próximo sábado, igualará la peor racha negativa de su trayectoria futbolística.

La última derrota que sufrió el equipo del entrenador Guillermo Hoyos complicó la situación de Messi, ya que la peor racha de su carrera profesional se remonta al año 2013 con el Barcelona, cuando disputó cinco partidos consecutivos sin lograr ninguna victoria.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Hoyos declaró tras la derrota del Inter Miami ante el Toronto FC: "Todo lo que está pasando ahora es responsabilidad mía. Lo que estamos viviendo duele a todos, y la preocupación ya está presente".

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL

El Inter Miami había atravesado una situación similar durante 2025, cuando no logró ganar en cuatro partidos consecutivos, tras empatar dos y perder dos, pero después consiguió encadenar cinco victorias consecutivas.

En cuanto a la peor racha de la carrera profesional de Messi, se produjo con el Barcelona en 2013, cuando el equipo fue incapaz de lograr la victoria en cinco partidos consecutivos, en los que empató ante el Celta de Vigo, el Paris Saint-Germain en dos ocasiones y el Athletic Club de Bilbao, mientras que encajó una dura derrota ante el Bayern de Múnich por 4-0 en la Liga de Campeones de Europa.

Lee también:
"Por debajo del nivel y parcial hacia el Merengue": revelan el árbitro del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google