El Real Madrid ha zanjado la polémica sobre el futuro de Nico Baz, centrocampista del Como, de cara a la próxima temporada.

El Real Madrid ha anunciado en un comunicado en su web oficial: «El club ha llegado a un acuerdo con el Como y con Nico Baz, por el que el jugador seguirá en el club italiano durante la temporada 2026-2027».

El acuerdo, solicitado por el jugador, permite al Madrid ejercitar una opción de recompra antes de la temporada 2027-2028.

Baz llegó al Como hace dos temporadas procedente del Madrid, que ya se reservó entonces su derecho de recompra.

En sus dos temporadas con el club italiano, Baz ha sumado muchos minutos, se ha convertido en una de sus estrellas y ha ayudado a clasificar al equipo para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Según informaciones previas, Baz habría rechazado volver al Real Madrid tras el fichaje de Bernardo Silva, solicitado por el nuevo entrenador, José Mourinho.

