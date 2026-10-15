Así lo informa el diario tz. Según el periódico, el Bayern de Múnich observó recientemente de cerca al centrocampista en el torneo internacional sub-18 disputado en Nyon, Suiza. Eduardo Pape estuvo allí con la selección juvenil de Brasil desde finales de septiembre hasta principios de octubre.

Según el informe, el pivote destaca por su inteligencia de juego, su calma con el balón y su capacidad para distribuirlo con seguridad entre sus compañeros. Por eso, al parecer, los expertos suelen compararlo con Sergio Busquets, el legendario centrocampista defensivo del FC Barcelona de la era de Messi.

Sin embargo, el FC Bayern no habría sido el único en fijarse en las cualidades de Eduardo Pape. Su nombre ya se había relacionado con muchos otros clubes: en primavera se habló del interés del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Chelsea, el Manchester City, el Bournemouth y el Mónaco. «He hablado con empleados de estos clubes. Todos han mostrado interés y han dicho que estudiarán la posibilidad», contó entonces Robson Ramos, presidente del Azuriz FC, a UOL Esporte. Ahora, al parecer, se suma también el FC Bayern.

¿Cuánto tendría que pagar un club por Eduardo Pape?

El pequeño Azuriz FC posee el 20 % de los derechos de traspaso de Eduardo Pape y, por eso, su presidente vislumbra una operación de gran envergadura. Según informaciones procedentes de Brasil, el Cruzeiro pide 40 millones de euros por el adolescente, una cifra elevada que, dada la cantidad de interesados, ni siquiera parece claramente desorbitada.

Eduardo Pape brilló con seis goles en ocho partidos con la selección sub-17 de Brasil. En Nyon debutó con la sub-18 de la Canarinha.