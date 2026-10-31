La salida de Ter Stegen del Barcelona, el pasado verano, supuso un nuevo capítulo en la trayectoria del guardameta alemán, que se incorporó al Ajax neerlandés en calidad de cedido.

La competencia con Joan García, junto a los problemas físicos que sufrió durante las últimas temporadas, había agravado su situación, hasta el punto de empujarle a tomar la decisión de marcharse y vivir una nueva experiencia.

Con el paso del tiempo, Ter Stegen empezó a recuperar su mejor nivel con el Ajax, además de lograr adaptarse de manera excelente dentro del vestuario, donde goza de un gran respeto e incluso recibe los elogios de sus compañeros de equipo.

En este contexto, uno de sus compañeros, el delantero Tolu Arokodare, habló del nivel del exportero del Barça, en unas declaraciones concedidas al medio de comunicación belga Het Laatste Nieuws.

El diario Sport publicó las declaraciones de Tolu Arokodare, quien no ocultó su admiración por el guardameta alemán, pero también reconoció que enfrentarse a él durante los entrenamientos puede convertirse a veces en una experiencia frustrante.

El jugador dijo entre risas: "Ter Stegen me saca de quicio durante los entrenamientos. A veces es muy frustrante cuando ves cómo sigue parando esa enorme cantidad de balones. Te entran ganas de darle un puñetazo".

El jugador nigeriano también elogió a Julian Brandt, al que considera uno de los jugadores que más le han impresionado.

Señaló: "Es un jugador absolutamente asombroso durante los partidos. Te deja sin palabras. Sabe perfectamente cuándo jugar el balón a un solo toque y cuándo desmarcarse sin él".

Arokodare tampoco olvidó hablar del entrenador Michel, al que mostró su enorme gratitud, al decir: «Lo quiero, me encanta todo lo de aquí".

Y concluyó: "El Ajax es como el paraíso. La ciudad deportiva es del más alto nivel, el estadio es magnífico y la afición es increíble; además, me encanta el estilo de juego".