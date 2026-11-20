Cómo ver el AFC Bournemouth vs Nottingham Forest con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Vitality Stadium

El AFC Bournemouth recibe al Nottingham Forest en el Vitality Stadium en un partido de la Premier League que enfrenta a uno de los equipos en mejor forma de la competición con otro que necesita poner fin a una perjudicial racha de malos resultados.

El Bournemouth de Marco Rose ha sido uno de los protagonistas de la temporada. Sus cinco victorias en cinco partidos entre todas las competiciones, incluidos los triunfos ante el Manchester United, el Aston Villa en la Carabao Cup y el Sparta de Praga en la Europa League, sitúan al equipo como un firme aspirante a acabar en la mitad superior de la tabla, con ambiciones que van mucho más allá de instalarse cómodamente en la zona media.

El Nottingham Forest llega al Vitality Stadium bajo presión. El equipo de Oliver Glasner perdió tres partidos consecutivos de Premier League antes de vencer por 3-1 al Manchester City en su último encuentro, un resultado alentador que, sin embargo, apenas disimula la irregularidad de su campaña hasta ahora.

El Bournemouth se ha mostrado especialmente acertado en ataque. Ha marcado nueve goles en sus últimos tres partidos de Premier League, con Evanilson como punta de lanza de una delantera dinámica que ha causado problemas a todos los rivales a los que se ha enfrentado.

El Forest, 16.º en la tabla, sabe que otra derrota agravaría su situación. Liam Delap y Morgan Gibbs-White tendrán que rendir a su mejor nivel si el equipo de Glasner quiere sacar algo de un estadio donde el conjunto local se ha mostrado formidable.

El Bournemouth también tiene que afrontar un compromiso europeo esta semana: recibirá al Viktoria Plzen en la Europa League el 10 de diciembre, lo que complica la gestión de la plantilla para Rose de cara a este partido.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas