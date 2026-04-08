Cómo comprar entradas para el Mundial de Uzbekistán 2026: fechas, calendario, precios y más

Tras una gran fase de clasificación en la que rompieron su maldición, Uzbekistán debutará en el Mundial 2026.

La ampliación a 48 equipos les brinda la oportunidad ideal, y ya se preparan para brillar en los estadios de México y Estados Unidos este junio.

¿Sorprenderá al mundo en su debut? En GOAL te contamos cómo conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Serán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 equipos participarán y tres naciones organizarán el torneo.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Uzbekistán en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs Colombia (21:00) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Martes 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán (17:00) NRG Stadium (Houston) Entradas Sábado 27 de junio República Democrática del Congo/Repesca vs Uzbekistán (23:30) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas

La andadura de Uzbekistán arranca en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El 17 de junio, los Lobos Blancos debutarán ante Colombia en uno de los templos del fútbol.

El 23 de junio, en Houston, se medirá a Portugal en el duelo estelar del Grupo K. Se prevé lleno total gracias a las estrellas en liza y a la oportunidad de comprobar la calidad técnica de Uzbekistán.

El último encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra la República Democrática del Congo o el ganador del repechaje, con la posibilidad de lograr un histórico pase a octavos.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Uzbekistán 2026

Fase de venta de última hora

A partir del 1 de abril de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada.

La FIFA no ha revelado cuántas quedan, pero la demanda para el Uzbekistán-Portugal ya es muy alta.

Para adquirirlas, los aficionados deben crear una cuenta en el portal oficial de la FIFA.

Mercados secundarios

Tras la venta de última hora, los mercados secundarios y el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA (reabierto el 2 de abril de 2026) serán los únicos lugares para adquirir entradas.

En esta fase aún quedan más de tres millones de entradas de los siete millones disponibles, así que la demanda será altísima.

Si no conseguiste boletos en la venta de última hora, aún puedes encontrarlos en plataformas secundarias como StubHub.

Entradas para la Copa del Mundo de Uzbekistán 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos de Uzbekistán se dividen en cuatro categorías, con precios desde 60 dólares en la web oficial, aunque la alta demanda eleva el coste de los partidos más destacados.

Categoría 1: la más cara, en las gradas inferiores centrales.

la más cara, en las gradas inferiores centrales. Categoría 2: asientos de nivel medio con buenas vistas laterales.

asientos de nivel medio con buenas vistas laterales. Categoría 3: Gradas altas.

Gradas altas. Categoría 4: los más económicos, detrás de las porterías.

Fase Rango de precios de las entradas (USD) Fase de grupos (vs. Colombia/República Democrática del Congo) 297–950 Fase de grupos (vs. Portugal) 643 $ - 3200 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Uzbekistán 2026

Para una experiencia superior, los aficionados pueden elegir paquetes VIP con asientos de primera categoría y servicios de lujo.

Partido individual: desde 1.400 $ USD por persona, con acceso a salones exclusivos.

desde 1.400 $ USD por persona, con acceso a salones exclusivos. Sigue a mi equipo ( 3 partidos de fase de grupos + posible ronda de 32): desde 6.750 $.

3 partidos de fase de grupos + posible ronda de 32): desde 6.750 $. Serie de estadios: asiste a todos los encuentros en un mismo recinto, como el Estadio Azteca, desde 8.275 $ por persona.

¿Qué se puede esperar de Uzbekistán en el Mundial?

Llega como la gran sorpresa tras dominar su grupo en la tercera ronda de clasificación y dejar atrás la etiqueta de “equipo que casi lo consigue”.

Con la creatividad de Abbosbek Fayzullaev y el liderazgo en ataque de Eldor Shomurodov, los Lobos Blancos tienen la técnica para competir con cualquiera.

Defensa disciplinada y contraataque fulminante.

Con una gran diáspora centroasiática en Norteamérica lista para apoyarlos, Uzbekistán podría sentir el ambiente de un “hogar lejos de casa” en ciudades como Houston y Atlanta.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?