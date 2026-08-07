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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Traducido por

Cómo comprar entradas del AC Milan 2026/27: precios de la Serie A, calendario y más

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Serie A
AC Milán

Se va Allegri, llega Amorim. La reconstrucción del AC Milan empieza ahora. Consigue tus entradas para la temporada 2026/27 de la Serie A.

El AC Milan afronta la temporada 2026/27 con Ruben Amorim como nuevo entrenador tras una profunda reestructuración en San Siro. Un desplome en el tramo final de la pasada campaña dejó a los rossoneri sin plaza de Champions League, y las consecuencias provocaron las salidas de Massimiliano Allegri, el director deportivo y el CEO del club. Esta temporada, el Milan jugará la Europa League mientras trata de reconstruirse bajo las órdenes de Amorim. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas del AC Milan esta temporada.

Calendario completo del AC Milan en la Serie A 2026/27

Fecha y hora

Partido

Estadio

Competición

Entradas

23 ago 2026

Torino vs Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (fuera de casa)

Serie A

Entradas

28-30 ago 2026

Milan vs Venezia

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

6 sep 2026

Juventus vs Milan

Allianz Stadium (fuera de casa)

Serie A

Entradas

12-13 sep 2026

Lazio vs Milan

Stadio Olimpico (fuera de casa)

Serie A

Entradas

20 sep 2026

Milan vs Lecce

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

11 oct 2026

Sassuolo vs Milan

Mapei Stadium (fuera de casa)

Serie A

Entradas

18 oct 2026

Milan vs Atalanta

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

25 oct 2026

Udinese vs Milan

Bluenergy Stadium (fuera de casa)

Serie A

Entradas

Mié 28 oct 2026

Milan vs Bologna

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

1 nov 2026

Milan vs Inter (Derby della Madonnina, ida)

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

8 nov 2026

Genoa vs Milan

Stadio Luigi Ferraris (fuera de casa)

Serie A

Entradas

22 nov 2026

Milan vs Frosinone

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

29 nov 2026

Cagliari vs Milan

Unipol Domus (fuera de casa)

Serie A

Entradas

6 dic 2026

Milan vs Parma

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

13 dic 2026

Napoli vs Milan

Stadio Diego Armando Maradona (fuera de casa)

Serie A

Entradas

20 dic 2026

Milan vs Como

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

3 ene 2027

Monza vs Milan

U-Power Stadium (fuera de casa)

Serie A

Entradas

Mié 6 ene 2027

Milan vs Fiorentina

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

10 ene 2027

Roma vs Milan

Stadio Olimpico (fuera de casa)

Serie A

Entradas

17 ene 2027

Milan vs Torino

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

24 ene 2027

Frosinone vs Milan

Stadio Benito Stirpe (fuera de casa)

Serie A

Entradas

31 ene 2027

Milan vs Juventus

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

7 feb 2027

Bologna vs Milan

Stadio Renato Dall'Ara (fuera de casa)

Serie A

Entradas

14 feb 2027

Inter vs Milan (Derby della Madonnina, vuelta)

San Siro (fuera de casa, partido del Inter como local)

Serie A

Entradas

21 feb 2027

Milan vs Genoa

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

28 feb 2027

Como vs Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (fuera de casa)

Serie A

Entradas

7 mar 2027

Milan vs Cagliari

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

14 mar 2027

Milan vs Sassuolo

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

21 mar 2027

Atalanta vs Milan

Gewiss Stadium (fuera de casa)

Serie A

Entradas

4 abr 2027

Milan vs Monza

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

11 abr 2027

Fiorentina vs Milan

Stadio Artemio Franchi (fuera de casa)

Serie A

Entradas

18 abr 2027

Milan vs Napoli

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

25 abr 2027

Lecce vs Milan

Stadio Via del Mare (fuera de casa)

Serie A

Entradas

2 may 2027

Milan vs Lazio

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

9 may 2027

Parma vs Milan

Stadio Ennio Tardini (fuera de casa)

Serie A

Entradas

16 may 2027

Milan vs Roma

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

23 may 2027

Venezia vs Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (fuera de casa)

Serie A

Entradas

30 may 2027

Milan vs Udinese

San Siro (casa)

Serie A

Entradas

Cómo comprar entradas del AC Milan

  • Cómpralas a través del portal oficial de entradas del club y consúltalo con regularidad para conocer las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.
  • La demanda es más alta para el Derby della Madonnina (contra el Inter) y los partidos ante la Juventus y el Napoli, que normalmente se agotan rápido a través de los canales oficiales.
  • Si las entradas oficiales están agotadas, o buscas un partido concreto con poca antelación, los mercados secundarios como StubHub son una forma fiable de asegurar tu asiento, con protección al comprador incluida.

Cuánto cuestan las entradas del AC Milan

  • Los precios varían según el rival, la ubicación del asiento y la demanda, y los grandes partidos contra Inter, Juventus y Napoli son los que alcanzan los precios más altos.
  • Las entradas generales y las localidades en el anillo superior ofrecen la forma más asequible de entrar en San Siro.
  • Las ubicaciones prémium y a pie de campo conllevan un recargo importante, especialmente para los derbis.
  • El mercado secundario a través de StubHub es una buena opción para partidos de última hora o con entradas agotadas, con precios que fluctúan en función de la demanda.

Consulta el portal oficial del club para conocer los últimos precios confirmados, ya que las tarifas se revisan cada verano.

Qué esperar del AC Milan en 2026/27

La temporada 2025/26 del Milan prometía mucho, pero acabó en derrumbe: un buen inicio con Massimiliano Allegri, que regresó al club en 2025 tras once años de ausencia, se desinfló de mala manera en el tramo final, y una derrota en casa ante el Cagliari en la última jornada confirmó un quinto puesto que le dejó sin Champions League. Las consecuencias fueron severas, con las salidas de Allegri, el CEO Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el responsable de captación Geoffrey Moncada a los pocos días del final de la temporada.

Los propietarios, RedBird Capital, y el asesor Zlatan Ibrahimovic recurrieron a Ruben Amorim, recién salido del Manchester United tras apenas 63 partidos al frente en Old Trafford, y le nombraron con un contrato de tres años a partir de julio de 2026. Amorim hereda una plantilla construida en torno a Christian Pulisic y Rafael Leao y tendrá la misión de reconstruirla tras un verano convulso, compitiendo esta campaña en la Europa League en lugar de la Champions League, con dos Derby della Madonnina ante el vigente campeón, el Inter, entre los grandes partidos del curso.

Historia de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con un aforo de 80.018 espectadores. Es la casa compartida del AC Milan y el Inter de Milán, que disputan el Derby della Madonnina, y ha albergado partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también acogió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero, consolidando su estatus como uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo.


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