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El Bayern de Múnich se prepara para una nueva etapa en la portería, ahora que el futuro de su leyenda Manuel Neuer está cada vez más cerca de su final.

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Neuer, de 40 años, anunció que se encamina hacia la retirada al término de la presente temporada. Así lo explicó durante una visita a una peña de aficionados del Bayern de Múnich: «Supongo que no seguiré jugando después del próximo verano (final de la presente temporada). Ahora intento disfrutar del tiempo que me queda», según publicó este domingo en su cuenta de X el periodista de Sky Alemania Florian Plettenberg. El contrato del portero alemán con el club bávaro finaliza en el verano de 2027.

Además, el reportero de Sky Alemania Kerry Hau compartió en su cuenta de X otro fragmento de ese encuentro, en el que un aficionado le preguntó con qué compañero le gustaría intercambiar los papeles durante un día. Manuel Neuer respondió: «Preferiría elegir a un jugador desconocido, quizá un jugador joven que todavía no haya estado en el foco, porque así tendrías más privacidad. Creo que esa es la ventaja de ser un jugador joven ahora: ser desconocido y poder hacer lo que quieras».

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Pero Neuer también lo matiza: «Al fin y al cabo, sería solo por un día, porque también sé que cuando voy a una cafetería, como he hecho esta mañana, por ejemplo, me hago fotos y firmo autógrafos. Y eso es completamente normal y, por supuesto, nos alegra sacar una sonrisa a los niños».

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Neuer acumula una trayectoria excepcional en el Bayern de Múnich, al que llegó procedente del Schalke en 2011, hasta convertirse en una de las piezas clave de la época dorada del club. Contribuyó a la conquista de dos Champions League, en 2013 y 2020, además de numerosas Bundesligas y Copas de Alemania, y fue un pilar fundamental en el título mundial de la selección alemana en 2014.

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La huella de Neuer no se limita a sus títulos, ya que cambió el concepto de portero en el fútbol moderno gracias a su capacidad para jugar adelantado fuera del área, participar en la construcción del juego y gestionar los balones a la espalda de la defensa. Así se convirtió en un modelo que ha inspirado a generaciones de guardametas.

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A nivel internacional, Neuer disputó 128 partidos con la camiseta de Alemania y fue una de las grandes estrellas de la selección que ganó el Mundial de 2014 en Brasil, donde recibió el Guante de Oro al mejor portero del torneo. También participó en las ediciones de 2010 y 2018, antes de poner fin a su carrera internacional tras la Eurocopa.

Por su parte, el Bayern de Múnich ya ha empezado a preparar el relevo, y Jonas Urbig se perfila como el principal candidato a suceder a Neuer bajo palos. El joven portero llegó al club bávaro procedente del Colonia en enero de 2025 y firmó un contrato hasta el verano de 2029, después de llamar la atención por su potencial y su capacidad para competir por la titularidad.

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Urbig, de 22 años, ha tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo en los últimos tiempos y se ha beneficiado de trabajar junto a Neuer y Sven Ulreich, dentro del plan del Bayern para prepararlo de forma progresiva para asumir la responsabilidad de la portería.

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