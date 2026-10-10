Al descanso del partidazo de la Eredivisie entre Feyenoord y AZ, el marcador es de 1-0, pero el momento más llamativo se produjo justo antes del intermedio. El árbitro Danny Makkelie señaló un penalti a favor del AZ, pero después fue corregido por el VAR. En De Eretribune, en ESPN, se duda de lo acertado de esa decisión.

Tras un pase atrás demasiado corto de Gjivai Zechiël, Tjark Ernst intentó arreglar la situación, pero el atento Mexx Meerdink se interpuso y después se fue al suelo con rapidez. Makkelie consideró que era penalti, pero cambió su decisión tras la intervención del VAR.

«A mí no me parece penalti», comienza Been en ESPN. «Hemos visto veinte repeticiones y seguíamos sin poder ver si era penalti o si a Meerdink le habían tocado. Llamaron a Makkelie al monitor, ¿y cuánto tiempo estuvo viendo esas repeticiones?»

Precisamente por esa última razón, Kees Kwakman está convencido de que la decisión de Makkelie sobre el campo sí debería haberse mantenido. «Si no es un error claro, la decisión tomada sobre el campo debe mantenerse. Y en este caso esa decisión es penalti», fue su veredicto.

Kwakman remite en su argumentación a la normativa de la KNVB, que sigue el protocolo internacional del VAR de la IFAB. En ella se establece que el VAR solo puede intervenir en caso de un error claro y manifiesto o de un incidente grave no advertido.

Si la decisión del árbitro es discutible, pero no claramente errónea, en principio debe mantenerse la decisión original. Erwin Blank, el VAR en el Feyenoord - AZ, por tanto debió de estar completamente convencido de que no era penalti en absoluto para los de Alkmaar.

«Por cierto, sí creo que a Meerdink le tocan en el pie», prosigue Kwakman. «Que esa sea también la razón por la que cae, eso lo pongo en duda. Pero no creo que aquí, después de 52 repeticiones, puedas decir que no le tocan. No creo que Makkelie esté contento de que le hayan llamado al monitor por esto», concluye.