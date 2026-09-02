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Comentario breve y luego eliminado: el Barcelona genera dudas al ignorar el retiro de Messi

L. Messi
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¿Por qué el Barça no reaccionó a la decisión de su leyenda?

La postura del Barcelona ante el anuncio de su leyenda Lionel Messi sobre su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina provocó una amplia polémica, después de que el club catalán se limitara a un breve comentario en la publicación del jugador, antes de borrarlo posteriormente, en un momento en el que grandes clubes se apresuraron a elogiar el legado de la leyenda argentina.

La decisión de Messi de poner fin a su trayectoria internacional, tomada el pasado lunes, acaparó una gran atención en el mundo del deporte, al tratarse de uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol. Sin embargo, el Barcelona, el club en el que pasó la mayor parte de su carrera, no gestionó el acontecimiento de la manera que muchos esperaban.

El mundo homenajea a Messi y el Barcelona guarda silencio

A las pocas horas del anuncio de la retirada internacional de Messi, el Paris Saint-Germain, que contó con el jugador durante solo dos temporadas, quiso publicar un mensaje en el que elogió la influencia de la actual estrella del Inter Miami estadounidense en el fútbol y cómo transformó este deporte.

También se sumaron otros clubes que no estaban directamente vinculados a la trayectoria de Messi, entre ellos el Bayern Munich, el Nápoles y el Augsburgo, a la lista de clubes que quisieron honrar su carrera y celebrar el momento.

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El asunto no se limitó al fútbol, ya que algunas cuentas oficiales de clubes de la liga estadounidense de baloncesto profesional reaccionaron al acontecimiento, en señal de la magnitud del evento para el mundo del deporte.

Por el contrario, no apareció ningún homenaje similar en las cuentas oficiales del Barcelona, pese a que Messi pasó la mayor parte de su carrera profesional con el club y contribuyó de forma destacada a construir su posición entre la élite de los clubes de Europa, conquistando numerosos títulos y creando momentos inolvidables para la afición del club en todo el mundo.

El Barcelona se limita a un comentario y luego lo borra

Aun así, el Barcelona no estuvo del todo ausente del acontecimiento al principio, ya que la cuenta del club dejó un breve comentario en la publicación de Messi en la que anunció su retirada internacional a través de Instagram.

La cuenta del Barcelona escribió en su comentario: «Diste todo lo que tenías hasta tu último aliento. Tu país y toda la ciudad de Barcelona están orgullosos del legado que has dejado».

Pero la sorpresa llegó después de que el club decidiera borrar el comentario posteriormente, aumentando así la intensidad de las críticas dirigidas a su postura respecto al jugador.

Este paso refleja una postura deliberada y un mensaje duro hacia Messi, especialmente en un momento en el que se esperaba que su antiguo club le rindiera un homenaje emotivo acorde a su estatus.

Cabe señalar que Messi vistió la camiseta del Barcelona durante el periodo comprendido entre 2005 y 2021, y conquistó con el club numerosos títulos nacionales y europeos, aunque se marchó tras la finalización de su último contrato con el club para incorporarse al Paris Saint-Germain.

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