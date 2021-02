Colo Colo es de la A: Todo lo bueno entre lo muy malo

Es tan gravísimo terminar jugando la promoción como admirable ganarla cuando la presión es insuperable y sostener el honor.

ESPECIAL

Colo Colo se queda y la U. de Conce se va.

Todos los equipos que NUNCA han DESCENDIDO ⬇️❌



Hoy @ColoColo estaba en peligro de descenso pero consiguió la victoria y aseguró su permanencia en la Primera División ✅ pic.twitter.com/8NCwX6GvTZ — Goal Chile (@GoalChile) February 18, 2021

La agonía también abandona el ambiente. Es que vaya que ha hecho sufrir el plantel 2020 del Cacique a su gente . Los tres técnicos, la falta de gol, la nula creatividad en 3/4, las derrotas consecutivas , el curso sostenido por las épicas del desenlace, el salir a tiempo...





Lo malo es realmente tanto que haber sacado el objetivo adelante invita a construir refundando principios y a no cometer errores tan graves otra vez. El Albo demostró imposibilidad de competir en la última Libertadores, y de presentarse de forma correcta e incluso ganar otra vez con Gualberto acabó en un precipicio, arrasando con todo lo propio a su paso antes de la infartante eliminación ¡en casa! contra el Wilstermann.



En el contexto del coronavirus, Blanco & Negro apostó por medidas demenciales. Le dio la espalda a sus atletas, recortó sueldos en cada esfera, despidió personal para sanear sus cuentas y se ensañó con tipos como Nico Blandi que todavía no sanó por cómo su salario se esfumó durante la pandemia. Las últimas maniobras negras incluyeron la exclusión de Pablo Mouche, Chaco Insaurralde y el propio goleador. Los tres, con sus salidas cantadas de hace rato.



Y entre "tocar fondo", concepto al que apeló Maxi Falcón, y la salvación, Colo Colo dejó de comer vidrio. Lejos se ve el 3-5 a manos de la Unión Española porque con el Peluca, Julio Barroso, Carmona y César Fuentes el equipo formó un bloque de garantías que dejó de jugar a las tontas y a las locas. Si el espiral negativo de Cortés parecía no tener fin, con mejores coberturas de sus zagueros y una marca más comprometida creció en confianza y sacó pelotas claves hasta el día final, cuando ahogó a Waterman con un "aquí estoy" en el cierre de su campaña que lo vio destacar por la Selección de Chile.





El factor Solari es preponderante. También el de Parragol. El primero fue el desequilibrio cuando no quedaban luces, cuando hasta Bolados y Costa se restaron por distintas lesiones. Sí, con el uruguayo-peruano formó lindas sociedades Pablo Solari. Pero el mérito del '36' que formó Talleres va más allá: el pibe asumió responsabilidades de experimentado, el desequilibrio individual que profesó siempre estuvo acompañado por gestos de humildad, con centros y desbordes devolvió la ilusión y permitió que los suyos se la pasasen siempre con la confianza de una resolución a la altura de las nueve décadas del club. Y el gol es eterno. Su primero en el profesionalismo no se lo va a olvidar nadie. Costa, hasta que el físico se lo permitió, era el que más la movía arriba, el que avisó que hasta de enganche tenía con qué complicar a su rival.



Aunque para llegar a un playout hay que hacerlo prácticamente todo mal, esto no fue tal pese a que pegó en el palo. Sí: con el penal no cobrado a Pablo Cárdenas sobre Falcón pudo terminar la angustia siete días antes, pero ¿cuántos juegos se resolvieron sobre el 90'? ¿Fueron las épicas de Mouche, Parraguez y Morales olvidadas? ¿Caer ante La Serena no se sintió como un descenso anticipado pues el rival más directo entonces solo apuntaba en alto mientras no se veía cómo salir?





Colo Colo era menos que la U. de Conce desde el fútbol mas kilométricamente superior con sus argumentos emocionales, históricos. El Campanil no contó con esa arenga de 5 mil garreros fuera de Marathon 5300. Tampoco una caravana de Santiago a Talca con amor en cada pueblo, en cada asentamiento humano. Ni el "pelota, corazón y cabeza" de Claudio Bravo más Arturo Vidal anticipando el "fin del fútbol chileno" si la tragedia se consumaba. O a Mirko Jozic con toda la familia reunida de comienzo a fin de la campaña más penosa de la vida. El Albo es un sentimiento que traspasa a la religión, que trasciende la política, que evoca a las tradiciones, que ofrece nostalgia y que dicta la pauta del fútbol chileno pese a que hoy los protagonistas del espectáculo son otros, partiendo por los Caballeros Cruzados.



Por el contexto no había chance de lucir. Igual Solari lo intentó. Y Nacho Jara el de buen pie que le ganó la pulseada a un Mati Fernández con todavía camino por liderar. Falcón puso la pierna dura, la cabeza, y Jeyson Rojas la regularidad. Sin ser lateral, con altura y despliegue poco a poco fue demostrándose veloz, válido e indiscutido. Con prestancia para salir del fondo, virtud que caracterizó a todos los que acabaron jugando atrás, el categoría 2002 se evidenció competitivo y avisó que la cantera existe. Desde su lugar, Luci Arriagada, Bryan Soto y Willi Alarcón lo dijeron antes.



Ya no existen memes pero sí temas por resolver. Diez millones de corazones volvieron a palpitar tranquilos, tantos que nos dejaron en la eternidad lo pueden festejar con Chamaco y David. Tata Enrique y el Gato Osbén se les sumaron en las horas previas al playout de promoción que se resolvió con un triunfo solariano. De Arica a Magllanes se escuchó el pito final de Bascuñán y los pañuelos ayudaron al Campanil y al Popular, que botó al piso una mochila de ladrillos con jóvenes dispuestos, un cuerpo técnico maduro para escalar y cocinar a fuego lento la permanencia.



Si de algo sirven las lágrimas de Esteban Paredes, el último ídolo, de Parraguez, el de la batalla (junto con Suazo) y los goles importantes, de Falcón, el bastión de salida pero el del penal en El Teniente, y de Barroso, el que NO sabe perder clásicos, es de asumir que el margen de mejora es gigantesco y hacerse cargo de ello.





Una salvación no tapa el bajón en la carrera de Campos, Opazo, Leo Valencia, Insaurralde, ni la crisis física del plantel, o el despropósito dirigencial durante una pandemia, el no hacerse respetar en el Monumental, el avergonzar frente al continente teniendo todo a favor en la Copa, el anotarse el peor año de la vida con un antepenúltimo puesto, el no contar con un proyecto de juveniles serio y el achacarle exceso de responsabilidades a un DT como Gualberto Jara para desenfocarse de la obligación de tener un cuerpo técnico. Con Quinteros dieron un paso, antes de zafar lo respaldaron, y entre chicos de casa e incrustaciones clave se podrá construir un nuevo proyecto confiable.

Los chilenos que sí descendieron

Colo Colo vive. Por los viejos tiempos y los nuevos que vendrán. No se va. Como Boca, Flamengo y otros pocos, pertenece a la Primera División. Lo que no pueden presumir River, Independiente, la U ni la Católica. Y sin descuidar todo lo malo encontró en los abrazos de "familia", como se describieron en el Fiscal, su nueva dimensión de gloria antes de salir a reencontrarse con la que lo acostumbró.