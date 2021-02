Paredes deja en suspenso su continuidad en Colo Colo

El delantero y capitán del Cacique afirmó su deseo de seguir en Macul y sostuvo que "en el transcurso de los días veremos lo que pasa con mi futuro".

Colo Colo hizo valer su historia y mantuvo su categoría en Primera División, tras vencer por 1-0 a Universidad de Concepción en una emotiva final por la permanencia en el Fiscal de Talca. Tras el pitazo, un conmovido Esteban Paredes dejó en suspenso su continuidad en el Monumental, aunque evidenció sus ganas de extender su carrera otra temporada.

"En el transcurso de los días veremos lo que pasa con mi futuro, pero hoy lo más importante es Colo Colo, no podíamos quedar en la historia como los jugadores que bajaron tras 95 años", dijo a los micrófonos de TNT Sports.

Y en la misma línea, añadió que “si está la opción, obviamente que quiero seguir, pero vamos a ver varios temas. Dije que me quería retirar a fin de año. Tuve una charla con el técnico y me dio la libertad de tomar la decisión (...) Quiero jugar hasta fin de año. Si no es acá, será en otro equipo, pero me gustaría retirarme en Colo Colo, como debe ser".

Finalmente, le mandó un mensaje a los fanáticos después de una campaña para el olvido. "Hay que agradecer a la gente que nos apoyó en este camino, que no fue fácil. Fue una pesadilla que no terminaba nunca, más en la banca y sin jugar. Quería sacarme ese peso de encima y gracias a mis compañeros lo logramos”.

"QUIERO QUEDARME PARA SER CAMPEÓN"

En tanto, el técnico de los albos, Gustavo Quinteros, aseguró que tiene intenciones de continuar y armar un plantel para pelear el Campeonato 2021. "Ojalá que la próxima temporada sea de las mejores. Los contratos a veces son papeles firmados solamente, pero después de haber vivido toda esta angustia, lo único que pienso es quedarme para ser campeón, ojalá podamos conformar un plantel para darle una alegría a la gente", manifestó el DT cuya continuidad quedó asegurada por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Y agregó: "Tuvimos que luchar con muchas adversidades, que nos han hecho aprender mucho, hemos crecido como profesionales, todos, los jugadores y nosotros, hemos logrado algo que un momento parecía imposible. Pero yo les dije a los jugadores que lo imposible se puede hacer posible", cerró.

“La responsabilidad que tenemos como dirigencia es dejar a Colo Colo en primera división y clasificando a copas internacionales. Esto no da para celebración, es un paso que teníamos que dar, a pesar de que con O’Higgins estuvimos a dos minutos de parar este sufrimiento. Lo sacamos adelante con la jerarquía que tiene Colo Colo”, remató el timonel de la concesionaria, quien aprovechó la instancia para adelantar que "mañana tenemos citado una reunión de directorio para ver la conformación del plantel para el próximo año. Ahí conversaremos más tranquilamente del futuro de Colo Colo", sentenció Mosa.