¡Cláusula excepcional! El Barcelona concede a Araújo la «licencia para la venganza»

Tras 8 años vistiendo la camiseta del Barcelona, el defensa uruguayo Ronald Araújo lució por primera vez la camiseta del Liverpool inglés en el anuncio oficial de su traspaso, en una escena poco habitual a la que la afición catalana no estaba acostumbrada, sobre todo porque el jugador portaba el brazalete de capitán apenas dos días antes sobre el césped del "Camp Nou".

Según el diario español "Sport", el técnico alemán Hansi Flick mantuvo una conversación franca y directa con Araújo, en la que reconoció que no le resultaría fácil disfrutar de los focos, aclarándole que su idea principal se basaba en formar un eje defensivo zurdo, y que Pau Cubarsí era una pieza intocable en el plan de futuro.

Y dado que Flick no pudo garantizarle el estatus que Araújo buscaba, cambió la postura del jugador, quien decidió, pese a su compromiso y su historia con el club, buscar una salida ante la falta de garantías de participación como titular.

La respuesta no tardó mucho en llegar desde la Premier League inglesa, ya que el Liverpool contactó el pasado miércoles con los representantes de Araújo para comprobar la posibilidad de ficharlo, en medio de las dificultades del club inglés en la posición de central tras la salida de Konaté, el avance en edad de Virgil van Dijk y de Joe Gomez, mientras que el recién llegado Jeremie Frimpong no ofrecía garantías inmediatas debido a su falta de experiencia.

El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, habló directamente con Araújo el miércoles para convencerlo del traspaso, explicándole el proyecto deportivo y su previsible papel en la formación de una pareja defensiva de alto nivel junto a Van Dijk.

El Liverpool asume íntegramente el salario de Araújo en la operación de cesión, con la inclusión en el acuerdo de una opción de compra definitiva por valor de 55 millones de euros, lo que otorga al club inglés la posibilidad de cerrar la operación de forma definitiva al final de la temporada.

Flick habló en la rueda de prensa posterior al partido ante el Udinese sobre el uruguayo, elogiándolo, pero afirmó también que su estilo no encaja demasiado con la filosofía actual del Barcelona.

Y en un detalle llamativo, el diario "Sport" reveló que los términos del contrato de cesión no incluían una cláusula del miedo, lo que significa que Araújo podrá jugar con normalidad contra el Barcelona en caso de que ambos equipos se enfrenten en la Liga de Campeones, sin ninguna restricción que le impida enfrentarse a su antiguo club.