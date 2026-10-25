¿Cláusula de recompra? La joya de la portería ya no quiere jugar en el Bayern de Múnich

Preguntado en una entrevista con Transfermarkt por una supuesta cláusula de recompra del FCB, el joven portero no quiso confirmarla:

«No estoy del todo seguro de que realmente tengan una opción de recompra. Pero no, ese no es un objetivo para mí», aclaró, dejando claro que por ahora no piensa en un posible futuro en el club con más títulos de liga de Alemania.

Hülsmann llegó en 2017, con 13 años, a las categorías inferiores del FCB procedente del Eintracht Trier y pasó siete años en Múnich. Al comienzo de la temporada 2023/24 entró tres veces en la convocatoria del primer equipo, mientras que con el filial del Bayern disputó un total de 29 partidos.

En 2024 dejó el FCB, primero cedido al SKN St. Pölten (Austria). Un año después fichó por el TSV Hartberg, club de la primera división austriaca.

El pasado verano, el Reims pagó 2,5 millones de euros por el traspaso de Hülsmann. El futbolista de 22 años es el número uno del equipo francés y hasta ahora ha disputado nueve partidos en la Ligue 2. El Reims sueña con ascender a la Ligue 1 y el contrato de Hülsmann se extiende hasta 2031.